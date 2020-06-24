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Galatasaray'ın yeni kalecisinden ilk görüntü! İstanbul'a...
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Rizespor mücadelesinde Uruguaylı kaleci Fernando Muslera sakatlanarak oyundan çıkarken, maç sonrasında ameliyat olmuş ve uzun süre sahalara dönemeyeceği ifade edilmişti. Yaşanan bu gelişmenin ardından kısa süre içinde yeni bir kaleci bulmak isteyen Galatasaray için sürpriz bir isim gündeme geldi. Hatta, o ismin Galatasaray'a gelmek için bavulları topladığı ve İstanbul'a yolculuk yapacağı dahi duyuruldu! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
24 Haziran 2020 Çarşamba 10:27
Güncelleme: 24.06.2020 10:56
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Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Fernandeo Muslera'nın sakatlığı sonrasında tecrübeli bir kaleci arayan sarı kırmızılılar istediği ismi buldu...
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Sezonun sona ermesiyle beraber yeni kalecisine hemen imza attırmak isteyen Galatasaray için sürpriz bir isim gündeme geldi...
Buna göre Galatasaray'ın oyuncuyla anlaşmış olabileceği ve o ismin kısa süre sonra İstanbul'a gelebileceği dahi iddia edildi...
OKAN KOÇUK OLMADI Fatih Terim Muslera'nın sakatlığı sonrasında Okan Koçuk'u kalede denemek istemişti.
Ne Rizespor ne de Gaziantep FK ile oynanan maçlarda başarı sağlayamayan Okan Koçuk'u Terim'in veto ettiği ve bu sebeple yeni sezonda 1 numara olarak Türk eldivenin düşünülmediği kaydedildi.