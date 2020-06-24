Haberler Galeri Galatasaray'ın yeni kalecisinden ilk görüntü! İstanbul'a...

Galatasaray'ın yeni kalecisinden ilk görüntü! İstanbul'a...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Rizespor mücadelesinde Uruguaylı kaleci Fernando Muslera sakatlanarak oyundan çıkarken, maç sonrasında ameliyat olmuş ve uzun süre sahalara dönemeyeceği ifade edilmişti. Yaşanan bu gelişmenin ardından kısa süre içinde yeni bir kaleci bulmak isteyen Galatasaray için sürpriz bir isim gündeme geldi. Hatta, o ismin Galatasaray'a gelmek için bavulları topladığı ve İstanbul'a yolculuk yapacağı dahi duyuruldu! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

24 Haziran 2020 Çarşamba 10:27 Güncelleme: 24.06.2020 10:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





