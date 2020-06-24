Galatasaray'ın yeni kalecisinden ilk görüntü! İstanbul'a... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Haziran 2020, Çarşamba
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Galatasaray'ın yeni kalecisinden ilk görüntü! İstanbul'a...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Rizespor mücadelesinde Uruguaylı kaleci Fernando Muslera sakatlanarak oyundan çıkarken, maç sonrasında ameliyat olmuş ve uzun süre sahalara dönemeyeceği ifade edilmişti. Yaşanan bu gelişmenin ardından kısa süre içinde yeni bir kaleci bulmak isteyen Galatasaray için sürpriz bir isim gündeme geldi. Hatta, o ismin Galatasaray'a gelmek için bavulları topladığı ve İstanbul'a yolculuk yapacağı dahi duyuruldu! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
24 Haziran 2020 Çarşamba 10:27 Güncelleme: 24.06.2020 10:56
Galatasaray'ın yeni kalecisinden ilk görüntü! İstanbul'a...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Fernandeo Muslera'nın sakatlığı sonrasında tecrübeli bir kaleci arayan sarı kırmızılılar istediği ismi buldu...

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Galatasaray'ın yeni kalecisinden ilk görüntü! İstanbul'a...

Sezonun sona ermesiyle beraber yeni kalecisine hemen imza attırmak isteyen Galatasaray için sürpriz bir isim gündeme geldi...

Galatasaray'ın yeni kalecisinden ilk görüntü! İstanbul'a...

Buna göre Galatasaray'ın oyuncuyla anlaşmış olabileceği ve o ismin kısa süre sonra İstanbul'a gelebileceği dahi iddia edildi...

Galatasaray'ın yeni kalecisinden ilk görüntü! İstanbul'a...

OKAN KOÇUK OLMADI
Fatih Terim Muslera'nın sakatlığı sonrasında Okan Koçuk'u kalede denemek istemişti.

Galatasaray'ın yeni kalecisinden ilk görüntü! İstanbul'a...

Ne Rizespor ne de Gaziantep FK ile oynanan maçlarda başarı sağlayamayan Okan Koçuk'u Terim'in veto ettiği ve bu sebeple yeni sezonda 1 numara olarak Türk eldivenin düşünülmediği kaydedildi.

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