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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray resti çekti! Mert Hakan öyle bir şey yaptı ki...
Süper Lig'de ilk 28 haftanın tamamlanmasının ardından son viraja girilirken, takımlar gelecek sezon için girişimlerini hızlandırdı. Bu sezon beklentilerin çok altında kalan Fenerbahçe'nin yanı sıra, özellikle corona virüsü için verilen ara sonrası lige kötü bir dönüş yaparak zirveden uzaklaşan Galatasaray, gözünü gelecek sezona dikmiş durumda. Transferde birçok isimle temaslarını sürdüren iki dev kulüp arasında yaşanan Mert Hakan Yandaş savaşı sürüyor. İşte detaylar. Son dakika transfer haberleri…
23 Haziran 2020 Salı 10:56
Güncelleme: 23.06.2020 11:19
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Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki savaş saha dışında da devam ediyor. Daha önce Kosovalı golcü Vedat Muriqi transferinde yaşanan savaş bu kez başarılı oyuncu Mert Hakan Yandaş için yaşanıyor.
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İki ekibin de kadrosuna katmak istediği ismin transferini bitirmeye, başta yakın olan taraf Galatasaray iken, sonrasında yaşananlarla ibre günden güne sarı-lacivertlilere doğru dönmeye başladı.
Adeta ikinci Vedat Muriqi vakası yaşayan dev kulüplerin savaşı sürerken, Mert Hakan Yandaş yaptığı hamlelerle tarafını seçmiş gibi görünüyor.
Hürriyet'in haberine göre; Kadıköy ekibi, ocak ayında Galatasaray'ın söz kestiği, transferine bitti gözüyle baktığı Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ı adeta ezeli rakibinin elinden kaptı.
BELÖZOĞLU'NUN PAYI BÜYÜK Fenerbahçe'nin bu başarılı hamlesinde takım kaptanı ve gelecek sezonun sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun büyük payı var. Peki, Mert Hakan cephesinde ibre Fenerbahçe'ye nasıl döndü? İşte yanıtı…