Son dakika transfer haberleri: Galatasaray resti çekti! Mert Hakan öyle bir şey yaptı ki...

Süper Lig'de ilk 28 haftanın tamamlanmasının ardından son viraja girilirken, takımlar gelecek sezon için girişimlerini hızlandırdı. Bu sezon beklentilerin çok altında kalan Fenerbahçe'nin yanı sıra, özellikle corona virüsü için verilen ara sonrası lige kötü bir dönüş yaparak zirveden uzaklaşan Galatasaray, gözünü gelecek sezona dikmiş durumda. Transferde birçok isimle temaslarını sürdüren iki dev kulüp arasında yaşanan Mert Hakan Yandaş savaşı sürüyor. İşte detaylar. Son dakika transfer haberleri…