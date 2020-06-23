Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu! Avrupa devleri peşinde
Avrupa kulüpleri bu sene genç kaleci arayışlarına hız verirken, Türkiye'den de birçok isim dev kulüplerin radarına girdi. Bu isimlerden biri olan, Galatasaray U17 takımında futbola başlayan, sonrasında Fenerbahçe U19 takımına transfer olan ve an itibarıyla İstanbulspor forması giyen Halil Yiğit Yitmez de performansıyla scoutların dikkatini çekmeyi başardı.
Avrupa'da genç kaleci arayışlarının ön planda olduğu şu günlerde edinilen bilgiye göre İstanbulspor'un genç eldiveni Halil Yiğit Yitmez yurt dışındaki kulüplerin takibinde. Bu kulüpler arasında Belçika 1. ve 2. Lig, İngiltere Championship ve Hırvatistan 1. Ligi olan Prva Ligi'nden ekiplerin olduğu belirtildi. İngiltere, Belçika ve Hırvatistan ekiplerinden scoutlar Halil Yiğit Yitmez'i Fenerbahçe'de forma giydiği dönemden beri takip ederken, genç oyuncu son dönemlerde gösterdiği performans ile İstanbulspor'un kadrosuna girmeyi başardı.
Halil Yiğit Yitmez 9 yıl süren Galatasaray kariyerinin ardından bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray arasında da rekabete sebep olmuş ve oyuncuyu Fenerbahçe transfer etmişti. Halil Yiğit Yitmez Galatasaray kariyerinin ardından Fenerbahçe altyapısında da 3 sene forma giymiş ve ardından İstanbulspor'a transfer olmuştu.
- 23.06.2020
- Güncelleme: 23.06.2020 14:02
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu! Avrupa devleri peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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