Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu! Avrupa devleri peşinde - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
23 Haziran 2020, Salı
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'dan 'ye olmuştu! devleri peşinde

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu! Avrupa devleri peşinde

kulüpleri bu sene genç kaleci arayışlarına hız verirken, 'den de birçok isim dev kulüplerin radarına girdi. Bu isimlerden biri olan, U17 takımında futbola başlayan, sonrasında U19 takımına olan ve an itibarıyla İstanbulspor forması giyen de performansıyla scoutların dikkatini çekmeyi başardı.

'da genç kaleci arayışlarının ön planda olduğu şu günlerde edinilen bilgiye göre İstanbulspor'un genç eldiveni yurt dışındaki kulüplerin takibinde. Bu kulüpler arasında 1. ve 2. Lig, ve Hırvatistan 1. Ligi olan Prva Ligi'nden ekiplerin olduğu belirtildi. İngiltere, Belçika ve Hırvatistan ekiplerinden scoutlar Halil Yiğit Yitmez'i 'de forma giydiği dönemden beri takip ederken, genç oyuncu son dönemlerde gösterdiği performans ile İstanbulspor'un kadrosuna girmeyi başardı.

Halil Yiğit Yitmez 9 yıl süren kariyerinin ardından bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray arasında da rekabete sebep olmuş ve oyuncuyu Fenerbahçe etmişti. Halil Yiğit Yitmez Galatasaray kariyerinin ardından Fenerbahçe altyapısında da 3 sene forma giymiş ve ardından İstanbulspor'a transfer olmuştu.

  1. 23.06.2020
  2. Güncelleme: 23.06.2020 14:02
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