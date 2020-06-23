Son dakika haberleri: Transfer borsası alev aldı! Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan 2 transfer

Süper Lig'in son 6 haftaya girilirken, Medipol Başakşehir 59 puanla zirvede yer alırken onu 57 puanla Trabzonspor, 53 puanla ise Sivasspor takip ediyor. Ligin bitimine az bir süre kala gelecek sezon için çalışmalarına hız veren kulüpler, transfer girişimlerini hızlandırdı. Özellikle ligi 4 büyük kulübü olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor birçok isimle temaslarını sıklaştırırken, son dakika transfer gelişmeleri de yaşanmaya devam ediyor. İşte o gelişmeler ve detaylar...