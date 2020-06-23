Son dakika haberleri: Transfer borsası alev aldı! Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan 2 transfer
Süper Lig'in son 6 haftaya girilirken, Medipol Başakşehir 59 puanla zirvede yer alırken onu 57 puanla Trabzonspor, 53 puanla ise Sivasspor takip ediyor. Ligin bitimine az bir süre kala gelecek sezon için çalışmalarına hız veren kulüpler, transfer girişimlerini hızlandırdı. Özellikle ligi 4 büyük kulübü olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor birçok isimle temaslarını sıklaştırırken, son dakika transfer gelişmeleri de yaşanmaya devam ediyor. İşte o gelişmeler ve detaylar...
Corona virüsü pandemisi ile birlikte zaten sıkıntıda olan ekonomileri daha ağır yara alan büyük kulüpler, genellikle bonservisi elinde olan oyunculara yöneliyor. Sezon sonunda Türkiye'den birçok futbolcunun serbest oyuncu statüsüne geçecek olmasıyla birlikte, transfer yarışının da kızışması bekleniyor.
ANLAŞMA SAĞLANDI!
Mert Hakan Yandaş'ın daha önce Galatasaray ile anlaştığı yönünde haberler çıkarken, devreye giren sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile seneliği 12 milyon TL'den 4 yıllık anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertlilerin, yıldız oyuncuya 10 milyon TL de imza parası ödemesi bekleniyor. Ayrıca, genç oyuncunun primlerle birlikte kazanacağı para, 50 milyon TL'yi bulabilir.
CANER ERKİN FENERBAHÇE'YE!
Beşiktaş ise gelecek sezon için ilk transferini Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona erecek Fabrice N'Sakala'yı kadrosuna katarak yaptı. Gelecek sezon daha düşük bir bütçeyle yola devam etmek isteyen siyah-beyazlılarda Caner Erkin'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.