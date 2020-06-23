Son dakika haberleri: Transfer borsası alev aldı! Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan 2 transfer - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Haziran 2020, Salı
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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Transfer borsası alev aldı! Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan 2 transfer

Son dakika haberleri: Transfer borsası alev aldı! Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan 2 transfer

Süper Lig'in son 6 haftaya girilirken, Medipol Başakşehir 59 puanla zirvede yer alırken onu 57 puanla Trabzonspor, 53 puanla ise Sivasspor takip ediyor. Ligin bitimine az bir süre kala gelecek sezon için çalışmalarına hız veren kulüpler, transfer girişimlerini hızlandırdı. Özellikle ligi 4 büyük kulübü olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor birçok isimle temaslarını sıklaştırırken, son dakika transfer gelişmeleri de yaşanmaya devam ediyor. İşte o gelişmeler ve detaylar...

23 Haziran 2020 Salı 12:48 Güncelleme: 23.06.2020 12:48
Son dakika haberleri: Transfer borsası alev aldı! Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan 2 transfer

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı ile Avrupa'ya gitme ve kümede kalma mücadelesi devam ederken, kulüpler bir taraftan da gelecek sezonun kadrolarını oluşturmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika haberleri: Transfer borsası alev aldı! Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan 2 transfer

Corona virüsü pandemisi ile birlikte zaten sıkıntıda olan ekonomileri daha ağır yara alan büyük kulüpler, genellikle bonservisi elinde olan oyunculara yöneliyor. Sezon sonunda Türkiye'den birçok futbolcunun serbest oyuncu statüsüne geçecek olmasıyla birlikte, transfer yarışının da kızışması bekleniyor.

Son dakika haberleri: Transfer borsası alev aldı! Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan 2 transfer

MERT HAKAN YANDAŞ TEKLİFİ BELLİ OLDU!
Gelecek sezonun kadrosunu belirlemek adına çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, sezon sonunda Demir Grup Sivasspor ile sözleşmesi sona erecek Mert Hakan Yandaş ile anlaşmaya vardı.

Son dakika haberleri: Transfer borsası alev aldı! Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan 2 transfer

ANLAŞMA SAĞLANDI!
Mert Hakan Yandaş'ın daha önce Galatasaray ile anlaştığı yönünde haberler çıkarken, devreye giren sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile seneliği 12 milyon TL'den 4 yıllık anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertlilerin, yıldız oyuncuya 10 milyon TL de imza parası ödemesi bekleniyor. Ayrıca, genç oyuncunun primlerle birlikte kazanacağı para, 50 milyon TL'yi bulabilir.

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Son dakika haberleri: Transfer borsası alev aldı! Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan 2 transfer

CANER ERKİN FENERBAHÇE'YE!
Beşiktaş ise gelecek sezon için ilk transferini Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona erecek Fabrice N'Sakala'yı kadrosuna katarak yaptı. Gelecek sezon daha düşük bir bütçeyle yola devam etmek isteyen siyah-beyazlılarda Caner Erkin'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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