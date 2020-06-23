HaberlerGaleriMuslera'dan eski takımına dönüş sinyali ! "Neler olur göreceğiz"
Muslera'dan eski takımına dönüş sinyali ! "Neler olur göreceğiz"
Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan yıldız file bekçisi Fernando Muslera, gündem ile alakalı konuştu. Transfer konusunda kendisine soru yöneltilmesi üzerine ise Muslera, flaş bir transfer itirafında bulundu. | Son dakika Galatasaray haberleri
23 Haziran 2020 Salı 17:55
Güncelleme: 23.06.2020 18:02
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Galatasaray - Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanan ve yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalması beklenen Fernando Muslera, gündeme dair açıklamalarda bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İŞTE MUSLERA'NIN AÇIKLAMALARI
"Şu anda iyi durumdayım. Alışık olduğum bir durum değil, en kötü bölümü de iyileşme kısmı. Biraz endişeliyim ancak yine de soğukkanlılığımı koruyorum."
"Doktorların yönlendirmelerini bekliyorum. İnternette bu sürede en çok aradığım konu, beslenme oldu çünkü bu kadar hareketsiz olurken nasıl besleneceğim konusunda gerginlik yaşadım."
"BACAĞIM BİR ANDA GÜÇSÜZLEŞTİ..."
"Bacağıma darbeyi aldığımda, bir anda güçsüzleşti ve o bölgede sıcaklık hissettim. Kırıldığını o anda anladım, doktora da hemen söyledim."
"Çok fazla çarpışma yaşadım ancak bu farklı hissettirdi. Bana çarpan oyuncu da düşüyordu, çarpma amacı yoktu."