Muslera'dan eski takımına dönüş sinyali ! 'Neler olur göreceğiz' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Haziran 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Muslera'dan eski takımına dönüş sinyali ! "Neler olur göreceğiz"

Muslera'dan eski takımına dönüş sinyali ! "Neler olur göreceğiz"

Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan yıldız file bekçisi Fernando Muslera, gündem ile alakalı konuştu. Transfer konusunda kendisine soru yöneltilmesi üzerine ise Muslera, flaş bir transfer itirafında bulundu. | Son dakika Galatasaray haberleri

23 Haziran 2020 Salı 17:55 Güncelleme: 23.06.2020 18:02
Muslera'dan eski takımına dönüş sinyali ! Neler olur göreceğiz

Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Galatasaray - Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanan ve yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalması beklenen Fernando Muslera, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Muslera'dan eski takımına dönüş sinyali ! Neler olur göreceğiz

İŞTE MUSLERA'NIN AÇIKLAMALARI

"Şu anda iyi durumdayım. Alışık olduğum bir durum değil, en kötü bölümü de iyileşme kısmı. Biraz endişeliyim ancak yine de soğukkanlılığımı koruyorum."

Muslera'dan eski takımına dönüş sinyali ! Neler olur göreceğiz

"Doktorların yönlendirmelerini bekliyorum. İnternette bu sürede en çok aradığım konu, beslenme oldu çünkü bu kadar hareketsiz olurken nasıl besleneceğim konusunda gerginlik yaşadım."

Muslera'dan eski takımına dönüş sinyali ! Neler olur göreceğiz

"BACAĞIM BİR ANDA GÜÇSÜZLEŞTİ..."

"Bacağıma darbeyi aldığımda, bir anda güçsüzleşti ve o bölgede sıcaklık hissettim. Kırıldığını o anda anladım, doktora da hemen söyledim."

Muslera'dan eski takımına dönüş sinyali ! Neler olur göreceğiz

"Çok fazla çarpışma yaşadım ancak bu farklı hissettirdi. Bana çarpan oyuncu da düşüyordu, çarpma amacı yoktu."

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA