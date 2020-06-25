Aslan düğmeye bastı! Onyekuru harekatı başlıyor

Galatasaray'da kiralık Andone ile yollar ayrılırken, Seri ve Lemina'nın durumu belirsizliğini koruyor. Fatih Terim ve yönetimin transferde önceliği ise Henry Onyekuru... Kiralık sözleşmesinde opsiyon bulunmayan Onyekuru'yu kadroda tutmak isteyen sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldızın menajeri William D'avila'ya bu transferi bitirmesi için tam yetki verdi.

MENAJERİ BU HAFTA FRANSA'YA GİDECEK

Menajer D'Avila, bu hafta Fransa'ya gidecek ve Monaco'dan yetkililerle Onyekuru'nun durumunu konuşacak. 25 oyuncuyu satış listesine koyan Monaco, Onyekuru'yu geri çağırmıştı. Ancak Nijeryalı oyuncu Galatasaray'da kalmak istiyor. Bu görüşmede Monaco'nun şartları öğrenilecek ve sarı-kırmızılı kulüp Onyekuru için stratejisini belirleyecek.