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25 Haziran 2020, Perşembe
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Aslan düğmeye bastı! Onyekuru harekatı başlıyor

Aslan düğmeye bastı! Onyekuru harekatı başlıyor

, sezon başında 'dan kiraladığı Henry Onyekuru için düğmeye basmaya hazırlanıyor. Kiralık sözleşmesinde opsiyon bulunmayan Nijeryalı yıldızı kadroda tutmak isteyen sarı-kırmızılılar, menajer William D'avila'ya bu transferi bitirmesi için tam yetki verdi.

'da kiralık Andone ile yollar ayrılırken, Seri ve Lemina'nın durumu belirsizliğini koruyor. ve yönetimin transferde önceliği ise Henry Onyekuru... Kiralık sözleşmesinde opsiyon bulunmayan Onyekuru'yu kadroda tutmak isteyen sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldızın menajeri William D'avila'ya bu transferi bitirmesi için tam yetki verdi.

MENAJERİ BU HAFTA FRANSA'YA GİDECEK

Menajer D'Avila, bu hafta 'ya gidecek ve 'dan yetkililerle Onyekuru'nun durumunu konuşacak. 25 oyuncuyu satış listesine koyan Monaco, Onyekuru'yu geri çağırmıştı. Ancak Nijeryalı oyuncu Galatasaray'da kalmak istiyor. Bu görüşmede Monaco'nun şartları öğrenilecek ve sarı-kırmızılı kulüp Onyekuru için stratejisini belirleyecek.

  1. 25.6.2020
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