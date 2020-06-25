Aslan düğmeye bastı! Onyekuru harekatı başlıyor
Galatasaray, sezon başında Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru için düğmeye basmaya hazırlanıyor. Kiralık sözleşmesinde opsiyon bulunmayan Nijeryalı yıldızı kadroda tutmak isteyen sarı-kırmızılılar, menajer William D'avila'ya bu transferi bitirmesi için tam yetki verdi.
Galatasaray'da kiralık Andone ile yollar ayrılırken, Seri ve Lemina'nın durumu belirsizliğini koruyor. Fatih Terim ve yönetimin transferde önceliği ise Henry Onyekuru... Kiralık sözleşmesinde opsiyon bulunmayan Onyekuru'yu kadroda tutmak isteyen sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldızın menajeri William D'avila'ya bu transferi bitirmesi için tam yetki verdi.
MENAJERİ BU HAFTA FRANSA'YA GİDECEK
Menajer D'Avila, bu hafta Fransa'ya gidecek ve Monaco'dan yetkililerle Onyekuru'nun durumunu konuşacak. 25 oyuncuyu satış listesine koyan Monaco, Onyekuru'yu geri çağırmıştı. Ancak Nijeryalı oyuncu Galatasaray'da kalmak istiyor. Bu görüşmede Monaco'nun şartları öğrenilecek ve sarı-kırmızılı kulüp Onyekuru için stratejisini belirleyecek.
- 25.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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