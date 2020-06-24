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Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray Süper Lig'in yıldızını alıyor
Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek gelecek sezon yeniden Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sezon başından bu yana Sivasspor'da forma giye nMert Hakan Yandaş'ı transfer etmek isteyen sarı-kırmızılılar yıldız futbolcuyu Fenrbahçe'ye kaptırmıştı. Cimbom Mert Hakan transferinin ardından oluşan olumsuz havayı unutturmak için atağa geçti. Galatasaray Süper Lig'in yıldızını kadroya katmak için girişimlerini sıklaştırdı.
24 Haziran 2020 Çarşamba 20:59
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Corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından lige dönen sarı-kırmızılılar ilk maçta Çaykur Rizespor'a 2-0'lık skorla yenilmiş daha sonra kendi sahasında Gaziantep FK ile 3-3 berabere kalmıştı.
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Gaziantep beraberliği nedeniyle hakem Alper Ulusoy'un kararlarına tepkili olan sarı-kırmızılılarda, futbolcular da Fatih Terim'in öfkesinden nasibini aldı.
Tecrübeli teknik adam, bir süredir Arap kulüpleriyle transfer görüşmeleri yapan Younes Belhanda'nın biletini kesti.
Faslı yıldızın sezon biter bitmez gönderilmesini isteyen Terim, kendisine verilen şansı kullanamayan Jimmy Durmaz'ı da gözden çıkardı. Deneyimli futbolcunun kontratı, lig bitimiyle birlikte karşılıklı olarak feshedileceği iddia edildi.
Uzatmalarda penaltıyı yaptıran Jesse Sekidika da ya başka bir takıma kiralanacak ya da satılacak.