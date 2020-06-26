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26 Haziran 2020, Cuma
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teklif yaptı

Galatasaray teklif yaptı

Forvet transferinde 'in favorileri arasında yer alan 'in transferiyle ilgili açıklama geldi.

Forvet transferinde 'in favorileri arasında yer alan 'in transferiyle ilgili açıklama geldi. Kolombiyalı golcünün ilk takımı Club Deportivo Versalles'in yöneticisi Valmiro Viana'dan açıklaması geldi. Viana, "Onun fikri Şampiyonlar Ligi'ni oynayan bir kulübe gitmek. ve 'dan teklifler vardı. Kimi tercih edecek bilmiyorum" dedi.
  1. 26.6.2020
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