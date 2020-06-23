Son dakika: Adem Büyük'ün cezası 2 maça indirildi - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
23 Haziran 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Tahkim'den Adem Büyük cezası! Trabzon maçında...

Son dakika: 'ün cezası 2 maça indirildi

Son dakika: Adem Büyük'ün cezası 2 maça indirildi

Son dakika haberine göre; , Galatasaraylı 'e tarafından verilen 3 maçlık cezanın, "futbolcunun pişmanlığı ve olayın oluş şekli nazara alınarak" 2 maça indirildiğini açıkladı. Adem Büyük, Galatasaray'ın Trabzonspor maçında sahada olabilecek.

Galatasaraylı 'ün 3 resmi müsabakadan men cezası 2'ye indirildi. Galatasaray'ın Başakşehir ile karşılaşacağı maçta cezasını tamamlayacak olan Adem Büyük, Trabzonspor maçında sahada olabilecek.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Adem Büyük ile ilgili 'nın 18.06.2020 tarihli E.2019-2020/800 K.2019-2020/946 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Adem Büyük'ün ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL cezasının; futbolcunun pişmanlığı ve olayın oluş şekli nazara alınarak takdiren 2 resmi müsabakadan men ve 8.667,00 TL para cezası şeklinde düzeltilmesine oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

  1. 23.06.2020
  2. Güncelleme: 23.06.2020 20:21
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Adem Büyük'ün cezası 2 maça indirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA