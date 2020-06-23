Son dakika: Adem Büyük'ün cezası 2 maça indirildi
Son dakika haberine göre; Tahkim Kurulu, Galatasaraylı Adem Büyük'e PFDK tarafından verilen 3 maçlık cezanın, "futbolcunun pişmanlığı ve olayın oluş şekli nazara alınarak" 2 maça indirildiğini açıkladı. Adem Büyük, Galatasaray'ın Trabzonspor maçında sahada olabilecek.
Galatasaraylı Adem Büyük'ün 3 resmi müsabakadan men cezası 2'ye indirildi. Galatasaray'ın Başakşehir ile karşılaşacağı maçta cezasını tamamlayacak olan Adem Büyük, Trabzonspor maçında sahada olabilecek.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Adem Büyük ile ilgili PFDK'nın 18.06.2020 tarihli E.2019-2020/800 K.2019-2020/946 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Adem Büyük'ün ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL cezasının; futbolcunun pişmanlığı ve olayın oluş şekli nazara alınarak takdiren 2 resmi müsabakadan men ve 8.667,00 TL para cezası şeklinde düzeltilmesine oybirliği ile,
- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,
Karar verilmiştir.
- 23.06.2020
- Güncelleme: 23.06.2020 20:21
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- Son dakika: Adem Büyük'ün cezası 2 maça indirildi
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Adem Büyük'ün cezası 2 maça indirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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