Galatasaray'ın gündemindeki Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
23 Haziran 2020, Salı
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'ın gündemindeki 'ın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı!

Galatasaray'ın gündemindeki Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı!

'ın transfer gündeminde yer alan 'la ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Bonservisi 'da bulunan genç futbolcunun sezon sonunda sarı-kırmızılı takıma imza atacağı konuşuluyordu. ekibi, Oğulcan Çağlayan'ın opsiyonunu kullanarak sezon sonu bitecek sözleşmesini 1 yıl uzattı.

ekiplerinden sezon sonu serbest kalacak olan 'ın opsiyonunu kullandı ve sözleşmesini 1 yıl uzattı. 24 yaşındaki hücum oyuncusunun adı ile anılıyordu.

Çağlayan'ın 26 Temmuz 2020'de sona erecek olan kontratı, bu hamleyle birlikte 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatılmış oldu.

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Çaykur Rizespor Başkanı Hasan , Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesini uzatacaklarının sinyallerini vermişti. Kartal yaptığı açıklamasında genç futbolcunun sözleşmesinde opsiyon olduğunu belirtmişti. Bu opsiyon devreye girdi ve Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesi 2021 yılına kadar uzatıldı.

Bu sezon 24 resmi maçta forma giyen Oğulcan Çağlayan 4 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

  1. 23.06.2020
  2. Güncelleme: 23.06.2020 19:18
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