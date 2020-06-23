Galatasaray'ın gündemindeki Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı!
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Oğulcan Çağlayan'la ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Bonservisi Çaykur Rizespor'da bulunan genç futbolcunun sezon sonunda sarı-kırmızılı takıma imza atacağı konuşuluyordu. Karadeniz ekibi, Oğulcan Çağlayan'ın opsiyonunu kullanarak sezon sonu bitecek sözleşmesini 1 yıl uzattı.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor sezon sonu serbest kalacak olan Oğulcan Çağlayan'ın opsiyonunu kullandı ve sözleşmesini 1 yıl uzattı. 24 yaşındaki hücum oyuncusunun adı Galatasaray ile anılıyordu.
Çağlayan'ın 26 Temmuz 2020'de sona erecek olan kontratı, bu hamleyle birlikte 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatılmış oldu.
HASAN KARTAL SİNYALİ VERMİŞTİ!
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesini uzatacaklarının sinyallerini vermişti. Kartal yaptığı açıklamasında genç futbolcunun sözleşmesinde opsiyon olduğunu belirtmişti. Bu opsiyon devreye girdi ve Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesi 2021 yılına kadar uzatıldı.
Bu sezon 24 resmi maçta forma giyen Oğulcan Çağlayan 4 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.
- 23.06.2020
- Güncelleme: 23.06.2020 19:18
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'ın gündemindeki Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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