Galatasaray'ın gündemindeki Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı!

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor sezon sonu serbest kalacak olan Oğulcan Çağlayan'ın opsiyonunu kullandı ve sözleşmesini 1 yıl uzattı. 24 yaşındaki hücum oyuncusunun adı Galatasaray ile anılıyordu.



Çağlayan'ın 26 Temmuz 2020'de sona erecek olan kontratı, bu hamleyle birlikte 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatılmış oldu.

HASAN KARTAL SİNYALİ VERMİŞTİ!

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesini uzatacaklarının sinyallerini vermişti. Kartal yaptığı açıklamasında genç futbolcunun sözleşmesinde opsiyon olduğunu belirtmişti. Bu opsiyon devreye girdi ve Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesi 2021 yılına kadar uzatıldı.

Bu sezon 24 resmi maçta forma giyen Oğulcan Çağlayan 4 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.