Galatasaray'dan tepki: Futbol celladı!

Galatasaray için Çaykur Rizespor deplasmanı tam bir kabus haline geldi. Geçen sezon Emre Akbaba'yı kaybeden sarı-kırmızılılar, bu kez de Fernando Muslera ve Florin Andone'den oldu. İki futbolcu yaşadığı sakatlıklar nedeniyle en az 6 ay sahalardan uzak kalacak. Bu durum büyük üzüntü yaratırken Galatasaray Kulübü'nden sertliğe göz yuman ve iki futbolcunun sakatlığında kartlarını kullanmayan hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya büyük tepki geldi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Asıl görevi tarafsız, adil bir yönetimle sporcunun sağlığını korumak olan hakemlerin verdikleri kararlar Türk Futbolu için utanç vericidir. Kararları ile maçın sonucuna doğrudan etki eden maçın orta hakemi bundan böyle bizim için bir hakem değil "cellat başı"dır" ifadeleri kullanıldı.

Muslera'nın yaşadığı ciddi sakatlığın, herkesi üzdüğü belirtilirken "Hak yerini buldu. Alacağımız vardı, onu aldık. Allah'ın sopası yok" diyen Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal da açıklamanın odağında yer aldı. Mesajda şu ifadelere yer verildi: Geçen sezon protokolde "Bana silahımı getirin!" diyen, maç sonrasında ise hakeme yönelik "Silahım olsa vururdum" ifadesini kullanan bu zat, tavırlarıyla Galatasaray düşmanlığıyla beslendiğini bir kez daha gözler önüne sererken, nedeni anlaşılmaz bir şekilde camiasını, kışkırtmış, başkanlık seviyesiyle bağdaşmayan bir kültüre sahip olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Söylemleriyle topluma kin ve nefret aşılayan, verdiği kasıtlı kararlarla adalet duygusunu yok eden her kim olursa olsun Türk sporundan temizlenmelidir.

TFF'YE ÇAĞRI

Başkan Kartal ve hakem Uğurlu'ya tepki gösteren Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'nu da göreve davet etti. Açıklamada, "Tüm yetkili kişi ve kurumları Türk sporuna zarar verenler hakkında gereğini yapmak üzere bir kez daha göreve davet ediyoruz. Galatasaray Spor Kulübü olarak konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" cümlelerine yer verildi.