Onyekuru Galatasaray dışında hangi takımla transfer için görüştü? İşte yanıtı

Galatasaray'ın yıldızı Henry Onyekuru, yuvadan uçabilir... Yunan basınının konu ile ilgili okuyucularına aktardığı bilgilerde Olimpiakos'un, transfer için tüm birimlerini seferber ettiği duyuruldu.

Sportime.gr adlı internet sitesinin konu ile ilgili yazdığı haber şu şekilde;

"Olimpiakos, ısrarla istediği sol kanat Henry Onyekuru'nun transferine ağırlık verdi.

Aktarılan bilgilere göre Olimpiakoslu yöneticiler, bu transfer için elinden geleni ardına koymuyor. Bilindiği üzere Onyekuru, Olimpiakos teknik direktörü Pedro Martins'i çok seviyor. Şüphesiz ki başarılı teknik direktörün bu transferde payı çok büyük olacak.

1 NUMARALI TERCİH ONYEKURU

Olimpiakos için transferin 1 numaralı ismi Henry Onyekuru. Yıldız futbolcu, Pedro Martins'in istediği tüm özellikle sahip durumda. Hız, top sürme, kendine boşluk yaratma bunlarda öne çıkanlar.

FİYATI UYGUN

Transferde ısrarcı olunmasının bir diğer sebebi de Onyekuru'nun yıllık maaşının sadece 1 milyon euro olması. Monaco'nun şu an için Onyekuru konusundaki düşüncesi tam olarak bilinmiyor. Satmak veya kiralama konusu netlik kazanmadı.

GALATASARAY DA İSTİYOR AMA...

Ocak ayında Galatasaray saflarına katılan Onyekuru'nun sarı kırmızılılarca istenildiği bilinse de, İstanbul ekibi mali kriz yaşıyor ve bu transfer onlar için bir hayli zor gözüküyor.

İLK GÖRÜŞME YAPILDI

Öte yandan Olimpiakos, Onyekuru tarafıyla ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Oyuncuya, kendisinin de içinde bulunduğu proje anlatıldı. Onyekuru cephesinden Olimpiakos'a olumsuz bir yanıt gelmediği ve görüşmelerin pozitif ilerlediği kaydedildi."