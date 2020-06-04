''Şimdi değilse ne zaman?'' Galatasaray'da Emin Bayram ateşi yandı!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da sezonun kalan 8 haftalık kısmı için çalışmalar son sürat devam ederken, Marcao'nun sakatlığı camiada keyifleri kaçırmıştı. Brezilyalı yıldızın yerine Ahmet Çalık ve Emin Bayram isimleri ön plana çıkmıştı. Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada Emin Bayram ateşini yaktı. İşte o yorumlar...