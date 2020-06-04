''Şimdi değilse ne zaman?'' Galatasaray'da Emin Bayram ateşi yandı! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Haziran 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri ''Şimdi değilse ne zaman?'' Galatasaray'da Emin Bayram ateşi yandı!

''Şimdi değilse ne zaman?'' Galatasaray'da Emin Bayram ateşi yandı!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da sezonun kalan 8 haftalık kısmı için çalışmalar son sürat devam ederken, Marcao'nun sakatlığı camiada keyifleri kaçırmıştı. Brezilyalı yıldızın yerine Ahmet Çalık ve Emin Bayram isimleri ön plana çıkmıştı. Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada Emin Bayram ateşini yaktı. İşte o yorumlar...

4 Haziran 2020 Perşembe 16:46
''Şimdi değilse ne zaman?'' Galatasaray'da Emin Bayram ateşi yandı!

Galatasaray'da Marcao'nun sakatlığının ardından gözler savunma tandeminin nasıl kurulacağına çevrildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar tıpkı Ozan Kabak'ta olduğu gibi genç stoper Emin Bayram'a şans verilmesi için adeta sosyal medyayı yıktı.

İşte o yorumlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
''Şimdi değilse ne zaman?'' Galatasaray'da Emin Bayram ateşi yandı!
''Şimdi değilse ne zaman?'' Galatasaray'da Emin Bayram ateşi yandı!
''Şimdi değilse ne zaman?'' Galatasaray'da Emin Bayram ateşi yandı!
''Şimdi değilse ne zaman?'' Galatasaray'da Emin Bayram ateşi yandı!
DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA