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''Şimdi değilse ne zaman?'' Galatasaray'da Emin Bayram ateşi yandı!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da sezonun kalan 8 haftalık kısmı için çalışmalar son sürat devam ederken, Marcao'nun sakatlığı camiada keyifleri kaçırmıştı. Brezilyalı yıldızın yerine Ahmet Çalık ve Emin Bayram isimleri ön plana çıkmıştı. Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada Emin Bayram ateşini yaktı. İşte o yorumlar...
4 Haziran 2020 Perşembe 16:46
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Galatasaray'da Marcao'nun sakatlığının ardından gözler savunma tandeminin nasıl kurulacağına çevrildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar tıpkı Ozan Kabak'ta olduğu gibi genç stoper Emin Bayram'a şans verilmesi için adeta sosyal medyayı yıktı.