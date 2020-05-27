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27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Cavani kabul etmedi

Cavani kabul etmedi

Fransız gazeteci , 'nin yıldız golcüsü 'nin, , ve 'den gelen tekliflerin yanı sıra ve Newcastle'ın tekliflerine de 'hayır' dediğini iddia etti.

RadameL Falcao, 'ın henüz indirim talebine olumlu yanıt vermedi. Sarı- kırmızılı takımın bir süredir alternatifler üzerinde çalıştığı konuşuluyor. Menajer Erick Alonso kısa süre önce Galatasaray'ın ile sözleşmesi biten 'ye teklif yaptığını iddia etmişti. Dün ise Fransız gazeteci sürpriz bir iddia ortaya attı. Uruguaylı golcünün, , ve 'den gelen tekliflerin yanı sıra Galatasaray ve Newcastle'ın tekliflerine de 'hayır' dediğini iddia etti.
  1. 27.5.2020
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