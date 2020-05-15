Mario Lemina'yı sevindiren haber! Noah Lemina'ya PSG'den sözleşme teklifi geldi - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
15 Mayıs 2020, Cuma
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'yı sevindiren haber! 'ya 'den sözleşme teklifi geldi

Mario Lemina'yı sevindiren haber! Noah Lemina'ya PSG'den sözleşme teklifi geldi

'da kiralık olarak forma giyen Gabonlu futbolcu 'nın küçük kardeşi iki yıl önce altyapısına girdiği Saint-Germain'den 3 yıllık sözleşme teklifi aldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'a sezon başında kiralık olarak gelen ve gösterdiği performansla teknik direktör 'in vazgeçilmezleri arasında giren 'nın kardeşi de ağabeyinin izinden gidiyor.

Fransız basınından RMC Sport'ta yer alan habere göre Gabonlu futbolcunun 2005 doğumlu erkek kardeşi , iki yıl önce altyapısına girdiği Fransız ekibi Saint-Germain'den tam not aldı. Başkent ekibinin oyuncuya 3 yıllık sözleşme önereceği ve Noah Lemina'nın da bunu kabul edeceği bildirildi.

Defansif orta saha pozisyonunda forma giyen Noah Lemina'nın birçok İngiliz kulübünün de radarında olduğu biliniyordu. Mario Lemina, iki yıl önce altyapısına katılan kardeşiyle ilgili, "Bu daha başlangıç, kendisini asla bırakmamalı" ifadelerini kullanmıştı.


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  1. 15.05.2020
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