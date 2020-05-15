Mario Lemina'yı sevindiren haber! Noah Lemina'ya PSG'den sözleşme teklifi geldi
Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Gabonlu futbolcu Mario Lemina'nın küçük kardeşi Noah Lemina iki yıl önce altyapısına girdiği Paris Saint-Germain'den 3 yıllık sözleşme teklifi aldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Galatasaray'a sezon başında kiralık olarak gelen ve gösterdiği performansla teknik direktör Fatih Terim'in vazgeçilmezleri arasında giren Mario Lemina'nın kardeşi de ağabeyinin izinden gidiyor.
Fransız basınından RMC Sport'ta yer alan habere göre Gabonlu futbolcunun 2005 doğumlu erkek kardeşi Noah Lemina, iki yıl önce altyapısına girdiği Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den tam not aldı. Başkent ekibinin oyuncuya 3 yıllık sözleşme önereceği ve Noah Lemina'nın da bunu kabul edeceği bildirildi.
Defansif orta saha pozisyonunda forma giyen Noah Lemina'nın birçok İngiliz kulübünün de radarında olduğu biliniyordu. Mario Lemina, iki yıl önce PSG altyapısına katılan kardeşiyle ilgili, "Bu daha başlangıç, kendisini asla bırakmamalı" ifadelerini kullanmıştı.
- 15.05.2020
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Mario Lemina'yı sevindiren haber! Noah Lemina'ya PSG'den sözleşme teklifi geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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