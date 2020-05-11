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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Fatih Terim transferde onu istiyor! Belhanda yerine Sabiri

Fatih Terim transferde onu istiyor! Belhanda yerine Sabiri

'da son dakika gelişmesi... Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle lige verilen arada gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Cimbom'da rota orta sahaya çevrildi. Sezonun sona ermesiyle beraber Belhanda'yı göndermeyi planlayan sarı kırmızılıların, orta sahayı emanet edeceği ismi Arabistan basını yazdı! İşte detaylar ve o isim... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'da hareketliliği başladı... Sarı kırmızılı kulübe geldiği günden bu yana agresif tavrıyla taraftarlardan büyük tepki toplayan Belhanda'nın artık topun ağzında olduğu belirtilirken, teknik direktör Fatih Terim'in, Faslı oyuncunun yerine istediği isim belli oldu.

Almountakhab.com adlı internet sitesi, Fatih Terim'in, Belhanda'nın yerine şu anda Paderborn forması giyen 'yi istediğini duyurdu.

Haberin detayları okuyuculara şu şekilde aktarıldı;

"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ayrılmaya yakın olan Belhanda için alternatif oyuncu listesini hazırladı.

Bunların arasında, bu sezon oynadığı futbolla ilgi odağı olan, Bundesliga 1'in Paderborn takımında oynayan çok yönlü bir oyuncu olarak dikkatleri üzerine çeken Abdelhamid Sabiri var.

Öte yandan Sabiri, sezonun sona ermesiyle Paderborn'dan ayrılacak."

ABDELHAMID SABIRI KİMDİR?

28 Kasım 1996'da Fas'ın Goulmima şehrinde dünyaya gelen Sabiri, Almanya pasaportu taşıyor. 1,86 boyunda olan Sabiri, 10 numara mevkinde forma giyiyor.

Sabiri, daha önce; TSG Frankfurter Berg Altyapısı, SV Darmstadt 98 U19, Sportfreunde Siegen, 1.FC Nürnberg II, Nürnberg, Huddersfield Town ve SC Paderborn formalarını terletti. Öte yandan Sabiri, Almanya U21 takımı ile 5 müsabakada sahaya çıktı ve 1 gol kaydetti.

  1. 11.05.2020
  2. Güncelleme: 11.05.2020 13:16
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