Ve süre doldu! Galatasaray'da büyük kriz...

Corona virüsü tedbirleri kapsamında liglere verilen ara sonrası kulüpler mali anlamda oldukça zor bir süreçten geçiyor. Futbolun durması sonrası birçok gelirden mahrum kalan ekipler bu yönde yaptığı çalışmalar sonrası futbolcuların maaşlarında indirim yapma yoluna gitmişlerdi. Bu ekiplerden Galatasaray'da, oyunculara indirim için verilen süre de dolmuş durumda. İşte detaylar...