Ve süre doldu! Galatasaray'da büyük kriz...

Corona virüsü tedbirleri kapsamında liglere verilen ara sonrası kulüpler mali anlamda oldukça zor bir süreçten geçiyor. Futbolun durması sonrası birçok gelirden mahrum kalan ekipler bu yönde yaptığı çalışmalar sonrası futbolcuların maaşlarında indirim yapma yoluna gitmişlerdi. Bu ekiplerden Galatasaray'da, oyunculara indirim için verilen süre de dolmuş durumda. İşte detaylar...
11 Mayıs 2020 Pazartesi 12:18
Güncelleme: 11.05.2020 12:18
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Çin'in Wuhan kentinde meydana gelen ve daha sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsün ekonomik zararları futbol endüstrisini de yakından etkilemiş durumda.
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 4 milyona yaklaşırken, can kaybı 274 bini, iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 372 bini geçmiş durumda...
Birçok futbol kulübü liglerin ertelenmesi sebebiyle maç geliri, yayın geliri ve sponsorlardan gelecek olan ödemelerin kesilmesiyle zor günler geçiren kulüpler ekonomilerini düzeltmek için adımlar atma gayretinde...
Hatta geçtiğimiz günlerde Portekiz'in dev kulüplerinden Porto için ülke basınında dev kulübün batma noktasına geldiği, 250 milyon euro borcu olduğu belirtilen Porto'nun 30 Haziran'a kadar 100 milyon euroluk ödeme yapması şart olduğu vurgulanmıştı.
Bunun üzerine Portekiz ekibinin, menajer Mendes'e yetki vererek tüm oyuncuları satışa çıkardığı kaydedildi.