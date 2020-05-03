FCSB yeni stadının açılış maçında Galatasaray ile oynamak istiyor

Romanya Ligi ekiplerinden FCSBnin yeni stadının yapım çalışmaları devam ediyor. Romanya basınına stadın yapımıyla ilgili FCSB Başkanı Helmuth Duckadam önemli açıklamalarda bulundu.

FCSB Başkanı Helmuth Duckadam, yapımı devam eden yeni stadları için konuşurken, "Steaua" Stadı'nın açılış maçını Galatasaray'la oynamak istediklerini söyledi.

"G.SARAY'LA OYNAMAK İSTERİZ"

FCSB Başkanı stadla ilgili yaptığı açıklamada; "Taraftarların buraya gelip, stadı doldurup takımı desteklemesini heyecanla bekliyorum. Bu stadı kendi paramızla yaptık. Galatasaray'la açılış maçında oynamak isteriz" dedi.