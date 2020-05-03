FCSB yeni stadının açılış maçında Galatasaray ile oynamak istiyor
Romanya'nın köklü kulüplerinden FCSB yeni stadının açılışında Galatasaray'la oynamak istiyor. FCBS Başkanı Helmuth Duckadam yaptığı açıklamada, Taraftarların buraya gelip, stadı doldurup takımı desteklemesini heyecanla bekliyorum. Bu stadı kendi paramızla yaptık. Galatasaray'la açılış maçında oynamak isteriz" ifadelerini kullandı. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Romanya Ligi ekiplerinden FCSBnin yeni stadının yapım çalışmaları devam ediyor. Romanya basınına stadın yapımıyla ilgili FCSB Başkanı Helmuth Duckadam önemli açıklamalarda bulundu.
FCSB Başkanı Helmuth Duckadam, yapımı devam eden yeni stadları için konuşurken, "Steaua" Stadı'nın açılış maçını Galatasaray'la oynamak istediklerini söyledi.
"G.SARAY'LA OYNAMAK İSTERİZ"
FCSB Başkanı stadla ilgili yaptığı açıklamada; "Taraftarların buraya gelip, stadı doldurup takımı desteklemesini heyecanla bekliyorum. Bu stadı kendi paramızla yaptık. Galatasaray'la açılış maçında oynamak isteriz" dedi.
- 04.05.2020
- Güncelleme: 05.05.2020 17:36
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
FCSB yeni stadının açılış maçında Galatasaray ile oynamak istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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