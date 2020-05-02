Radamel Falcao mangalda şov yaptı!
Galatasaray'ın dünya yıldızı Radamel Falcao yeşil sahada olduğu gibi mangalda da şov yaptı. Kolombiyalı golcünün eşi Lorelei Taron bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao karantina günlerinde ailesiyle vakit geçiriyor. Kolombiyalı golcü evinin bahçesinde kolları sıvadı ve mangal başına geçti. Falcao'nun eşi Lorelei Taron bu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
İşte Falcao'nun mangal başındaki görüntüleri...
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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