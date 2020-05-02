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02 Mayıs 2020, Cumartesi
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mangalda şov yaptı!

Radamel Falcao mangalda şov yaptı!

'ın dünya yıldızı yeşil sahada olduğu gibi mangalda da şov yaptı. Kolombiyalı golcünün eşi bu anları hesabından paylaştı.

'ın yıldız futbolcusu karantina günlerinde ailesiyle vakit geçiriyor. Kolombiyalı golcü evinin bahçesinde kolları sıvadı ve mangal başına geçti. Falcao'nun eşi bu anları hesabından takipçileriyle paylaştı.

İşte Falcao'nun mangal başındaki görüntüleri...








  1. 02.05.2020
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