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30 Nisan 2020, Perşembe
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Kulüpler Birliği'nden 'e geçmiş olsun mesajı

Kulüpler Birliği'nden Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun mesajı

Kulüpler Birliği Vakfı, halsizlik şikayetiyle hastaneye kaldırılan Başkanı için vakfın hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Başkanı , halsizlik nedeniyle hastaneye kaldırılırken, sarı-kırmızılıların başkanına ilk geçmiş olsun mesajı Kulüpler Birliği Vakfı'ndan geldi.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

  1. 30.04.2020
  2. Güncelleme: 30.04.2020 21:43
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