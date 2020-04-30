Kulüpler Birliği'nden Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun mesajı
Kulüpler Birliği Vakfı, halsizlik şikayetiyle hastaneye kaldırılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için vakfın sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, halsizlik nedeniyle hastaneye kaldırılırken, sarı-kırmızılıların başkanına ilk geçmiş olsun mesajı Kulüpler Birliği Vakfı'ndan geldi.
Kulüpler Birliği Vakfı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."
- 30.04.2020
- Güncelleme: 30.04.2020 21:43
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