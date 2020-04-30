Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz halsizlik sebebiyle hastaneye kaldırıldı!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, halsizlik nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Corona virüsü testi yaptırılan Cengiz'in test sonucu negatif çıktı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, halsizlik ve yorgunluk şikayetiyle hastaneye götürüldü.
CORONA TESTİ YAPTIRILDI
Mustafa Cengiz'e ilk olarak corona virüsü testi yapıldı. Testin sonucu negatif çıkan başkan Cengiz'e 3 ünite kan verildi. Pazartesi günü PET çekimi yapılacak olan Mustafa Cengiz'in, o güne kadar doktorların gözetimi altında tutulacağı öğrenildi.
- 30.04.2020
- Güncelleme: 30.04.2020 19:56
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz halsizlik sebebiyle hastaneye kaldırıldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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