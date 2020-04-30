Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz halsizlik sebebiyle hastaneye kaldırıldı! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
30 Nisan 2020, Perşembe
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Haberler Galatasaray Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı!

Başkanı halsizlik sebebiyle hastaneye kaldırıldı!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz halsizlik sebebiyle hastaneye kaldırıldı!

ekiplerinden 'da Başkan , halsizlik nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Corona virüsü testi yaptırılan Cengiz'in test sonucu negatif çıktı.

Başkanı , halsizlik ve yorgunluk şikayetiyle hastaneye götürüldü.

CORONA TESTİ YAPTIRILDI
Mustafa Cengiz'e ilk olarak corona virüsü testi yapıldı. Testin sonucu negatif çıkan başkan Cengiz'e 3 ünite kan verildi. Pazartesi günü PET çekimi yapılacak olan Mustafa Cengiz'in, o güne kadar doktorların gözetimi altında tutulacağı öğrenildi.

  1. 30.04.2020
  2. Güncelleme: 30.04.2020 19:56
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