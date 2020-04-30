Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz halsizlik sebebiyle hastaneye kaldırıldı!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, halsizlik ve yorgunluk şikayetiyle hastaneye götürüldü.



CORONA TESTİ YAPTIRILDI

Mustafa Cengiz'e ilk olarak corona virüsü testi yapıldı. Testin sonucu negatif çıkan başkan Cengiz'e 3 ünite kan verildi. Pazartesi günü PET çekimi yapılacak olan Mustafa Cengiz'in, o güne kadar doktorların gözetimi altında tutulacağı öğrenildi.