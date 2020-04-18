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18 Nisan 2020, Cumartesi
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Prandelli bombaladı! " projesini paylaşmadı"

Prandelli bombaladı! "Ünal Aysal projesini paylaşmadı"

Bir dönem Galatasaray'da görev alan İtalyan teknik direktör 'den yıllar sonra itiraf geldi... Dönemin Başkanı ile olan diyaloğunu ülkesinin medyasına aktaran tecrübeli teknik adam, yaşadıklarını anlattı. İşte Prandelli'nin Galatasaray sorusuna verdiği cevap... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Bir dönem Galatasaray'da da görev yapan eski İtalya Milli Takımı teknik direktörü , ülkesinin basınına önemli açıklamalarda bulundu.

Dönemin Başkanı ile ilgili diyaloğunu da anlatan Prandelli, yaşanılan karmaşık ilişkiyi anlattı.

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Prandelli'nin konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;

"Her şeyden önce yurt dışı deneyimimin çok ilginç olduğunu söylemek istiyorum. Galatasaray'da ki deneyimimim biraz garipti. Geldiğimde, beni her ne pahasına olursa olsun isteyen ve ilginç bir proje ile isteyen başkan vardı. Şampiyonlar Ligi'nde o zamana kadar sahip olmadığı bir beceri söz konusuydu. Bana şunu dedi: 'Elindeki her şeyi yönet.' Çok güzel görünüyordu, bakıldığında öyle değil mi? Sonra istifa etti. Çünkü bazı projelerini paylaşmadı. Diğer insanlar yanıma geldiler ve beni ikna ettiler. Sonra, sıralamada 2. oldum ve beni kovdular. Bu yüzden şunu söyleyebilirim; İnsani bakış açısından iyi bir deneyim ancak profesyönel bakış açısından oldukça kötü."

Cesare Prandelli, Galatasaray başında 16 müsabakaya çıkmış ve 1,25 puan ortalaması yakalamıştı.

  1. 18.04.2020
  2. Güncelleme: 18.04.2020 11:51
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