Galatasaray'a iki genç yıldız!
Galatasaray önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başlarken teknik direktör Fatih Terim gelecek vaat eden futbolcuları takibe almıştı. PSG'nin genç yıldızı Adil Aouchiche ile ciddi şekilde ilgilenen sarı-kırmızılı kurmaylar, sezon sonu transfer dönemi için 2 genç yıldızı daha listesine aldı.
Genç oyunculara yönelen Galatasaray'ın Mohammed Kudus ve Osman Bukari'yi takip ettiği ifade edildi. GHANAsoccernet.com, Fatih Terim'in Danimarka ve Slovakya'da dikkatleri üzerine çeken iki oyuncuyu, gelecek planlarına dahil ettiği kaydedildi. Kudus'un Nordsjaelland, Bukari'nin ise Trencin'de yüksek enerjisi ve dinamizmi ile çıktığı, Terim'in sezon sonunda iki Ganalı oyuncu için girişimde bulunacağı ifade edildi. Genç futbolcuların maliyetlerinin düşük olması da avantaj görülüyor.
Orta sahada oynayan 19 yaşındaki Kudus, bu sezon 19 maça çıktı. 9 gol, 1 asisti var. Nordsjaelland ile sözleşmesi bir yıl sonra sona erecek.
Sağ kanatta forma giyen 21 yaşındaki Bukari bu sezon 21 maçta forma giydi, 7 gol, 6 asistle oynadı. Trencin ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
- 12.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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