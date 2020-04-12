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12 Nisan 2020, Pazar
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'a iki genç yıldız!

Galatasaray'a iki genç yıldız!

önümüzdeki sezonun çalışmalarına başlarken teknik direktör gelecek vaat eden futbolcuları takibe almıştı. 'nin genç yıldızı Adil Aouchiche ile ciddi şekilde ilgilenen sarı-kırmızılı kurmaylar, sezon sonu transfer dönemi için 2 genç yıldızı daha listesine aldı.

Genç oyunculara yönelen 'ın Mohammed Kudus ve Osman Bukari'yi takip ettiği ifade edildi. GHANAsoccernet.com, 'in ve Slovakya'da dikkatleri üzerine çeken iki oyuncuyu, gelecek planlarına dahil ettiği kaydedildi. Kudus'un Nordsjaelland, Bukari'nin ise Trencin'de yüksek enerjisi ve dinamizmi ile çıktığı, Terim'in sezon sonunda iki Ganalı oyuncu için girişimde bulunacağı ifade edildi. Genç futbolcuların maliyetlerinin düşük olması da avantaj görülüyor.

Orta sahada oynayan 19 yaşındaki Kudus, bu sezon 19 maça çıktı. 9 gol, 1 asisti var. Nordsjaelland ile sözleşmesi bir yıl sonra sona erecek.


Sağ kanatta forma giyen 21 yaşındaki Bukari bu sezon 21 maçta forma giydi, 7 gol, 6 asistle oynadı. Trencin ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

  1. 12.4.2020
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