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09 Nisan 2020, Perşembe
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Mariano'nun yerine sürpriz isim! izleyip beğendi

Mariano'nun yerine sürpriz isim! Fatih Terim izleyip beğendi

Süper Lig ekiplerinden 'da önümüzdeki sezonun çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör karantina günlerinde boş durmuyor ve oyuncu izlemeye devam ediyor. Deneyimli teknik adamın son keşfi Ligi ekiplerinden Antwerp forması giyen Aurelio Buta olduğu öğrenildi.

Mariano önümüzdeki sezon yok… Linnes ile 'ın birinci sağ beki olacak kalitede değil. 34 yaşındaki Mariano'yu bile kesemedi. Nazım Sangare ise 'la sözleşme imzaladı. 'in bu veriler ışığında karantina günlerinde sağ bek transferi üzerine de çalışmalar yaptığı bildirildi.

Terim'in WyScout üzerinden izleyip beğendiği sağ bekin ise 'nın Antwerp takımında forma giyen Aurelio Buta olduğu belirtildi. Başarılı bir sezon geçiren Buta'nın 28 maçta 2 gol ve 6 asistle oynamasının yanı sıra sağ kanadın her bölgesinde oynayabilmesi de Terim'in dikkatini çekmiş durumda...

Royal Antwerp ile bir yıl daha anlaşması bulunan 23 yaşındaki Buta için Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde görüşmelere başlayacağı ifade edildi.

MARIANO HARİKA BİR OYUNCU
Atletico MG Sportif Direktörü Mattos, Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanan Mariano'nun transferi hakkında konuştu. Tecrübeli oyuncuyla anılmalarıyla ilgili olarak, "Mariano'yu hepimiz biliyoruz. Harika bir oyuncu. Ancak finansal geleceğimizin ne olacağını bilemediğimiz bir ortamda onun için bir teklif hazırlamak zor" dedi.

ALTERNATİF SEKIDIKA
Fatih Terim'in sağ bek mevki için bir başka planının ise devre arasında Eskişehirspor'dan alınan Sekidika olduğu bildirildi. Tecrübeli teknik adamın, Nijeryalı oyuncunun, Galatasaray'da sağ açık oynamayacağına kanaat getirdiği ama sağ bekte oynatabilmek için üzerinde çalışma kararı aldığı bildirildi.

  1. 9.4.2020
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