Mariano'nun yerine sürpriz isim! Fatih Terim izleyip beğendi

Mariano önümüzdeki sezon yok… Linnes ile Galatasaray'ın birinci sağ beki olacak kalitede değil. 34 yaşındaki Mariano'yu bile kesemedi. Nazım Sangare ise Antalyaspor'la sözleşme imzaladı. Fatih Terim'in bu veriler ışığında karantina günlerinde sağ bek transferi üzerine de çalışmalar yaptığı bildirildi.

Terim'in WyScout üzerinden izleyip beğendiği sağ bekin ise Belçika'nın Antwerp takımında forma giyen Aurelio Buta olduğu belirtildi. Başarılı bir sezon geçiren Buta'nın 28 maçta 2 gol ve 6 asistle oynamasının yanı sıra sağ kanadın her bölgesinde oynayabilmesi de Terim'in dikkatini çekmiş durumda...



Royal Antwerp ile bir yıl daha anlaşması bulunan 23 yaşındaki Buta için Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde görüşmelere başlayacağı ifade edildi.

MARIANO HARİKA BİR OYUNCU

Atletico MG Sportif Direktörü Mattos, Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanan Mariano'nun transferi hakkında konuştu. Tecrübeli oyuncuyla anılmalarıyla ilgili olarak, "Mariano'yu hepimiz biliyoruz. Harika bir oyuncu. Ancak finansal geleceğimizin ne olacağını bilemediğimiz bir ortamda onun için bir teklif hazırlamak zor" dedi.

ALTERNATİF SEKIDIKA

Fatih Terim'in sağ bek mevki için bir başka planının ise devre arasında Eskişehirspor'dan alınan Sekidika olduğu bildirildi. Tecrübeli teknik adamın, Nijeryalı oyuncunun, Galatasaray'da sağ açık oynamayacağına kanaat getirdiği ama sağ bekte oynatabilmek için üzerinde çalışma kararı aldığı bildirildi.