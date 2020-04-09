Mariano'nun yerine sürpriz isim! Fatih Terim izleyip beğendi
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim karantina günlerinde boş durmuyor ve oyuncu izlemeye devam ediyor. Deneyimli teknik adamın son keşfi Belçika Ligi ekiplerinden Antwerp forması giyen Aurelio Buta olduğu öğrenildi.
Mariano önümüzdeki sezon yok… Linnes ile Galatasaray'ın birinci sağ beki olacak kalitede değil. 34 yaşındaki Mariano'yu bile kesemedi. Nazım Sangare ise Antalyaspor'la sözleşme imzaladı. Fatih Terim'in bu veriler ışığında karantina günlerinde sağ bek transferi üzerine de çalışmalar yaptığı bildirildi.
Terim'in WyScout üzerinden izleyip beğendiği sağ bekin ise Belçika'nın Antwerp takımında forma giyen Aurelio Buta olduğu belirtildi. Başarılı bir sezon geçiren Buta'nın 28 maçta 2 gol ve 6 asistle oynamasının yanı sıra sağ kanadın her bölgesinde oynayabilmesi de Terim'in dikkatini çekmiş durumda...
Royal Antwerp ile bir yıl daha anlaşması bulunan 23 yaşındaki Buta için Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde görüşmelere başlayacağı ifade edildi.
MARIANO HARİKA BİR OYUNCU
Atletico MG Sportif Direktörü Mattos, Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanan Mariano'nun transferi hakkında konuştu. Tecrübeli oyuncuyla anılmalarıyla ilgili olarak, "Mariano'yu hepimiz biliyoruz. Harika bir oyuncu. Ancak finansal geleceğimizin ne olacağını bilemediğimiz bir ortamda onun için bir teklif hazırlamak zor" dedi.
ALTERNATİF SEKIDIKA
Fatih Terim'in sağ bek mevki için bir başka planının ise devre arasında Eskişehirspor'dan alınan Sekidika olduğu bildirildi. Tecrübeli teknik adamın, Nijeryalı oyuncunun, Galatasaray'da sağ açık oynamayacağına kanaat getirdiği ama sağ bekte oynatabilmek için üzerinde çalışma kararı aldığı bildirildi.
- 9.4.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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