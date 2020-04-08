Henry Onyekuru'da korkutan gelişme! Galatasaray... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Nisan 2020, Çarşamba
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Henry Onyekuru'da korkutan gelişme! Galatasaray...

Galatasaray'ın ocak ayı transfer döneminde Monaco'dan kiraladığı Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru hakkında sarı-kırmızılı taraftarları korkutan bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray'da mutlu olduğunu açıklayan yıldız oyuncu için sürpriz bir takım devreye girdi...

8 Nisan 2020 Çarşamba 09:50 Güncelleme: 08.04.2020 09:50
Henry Onyekuru'da korkutan gelişme! Galatasaray...

Galatasaray'ın yeni sezon planlamasında en çok önem taşıyan isimlerin başında Henry Onyekuru geliyor...

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Henry Onyekuru'da korkutan gelişme! Galatasaray...

Sarı-kırmızılıların Fransız ekibi Monaco'dan bir sezon daha kiralamak istediği Nijeryalı yıldız konusunda endişe verici bir iddia ortaya atıldı.

Henry Onyekuru'da korkutan gelişme! Galatasaray...

Takvim'de yer alan habere göre Belçika kulübü Anderlecht'in Onyekuru'yu bonservisiyle almayı planladığı belirtildi. Genç futbolcu 2017-2018 sezonunda kiralık olarak Anderlecht'te oynamış ve 10 gol atmıştı.

Henry Onyekuru'da korkutan gelişme! Galatasaray...

Monaco ile Onyekuru konusunda yapılacak görüşmeyi coronavirüs nedeniyle erteleyen sarı-kırmızılılar, kısa süre içinde harekete geçecek. Onyekuru'nun da yeni sezonda da Galatasaray forması giymeyi çok istediği belirtiliyor.

Henry Onyekuru'da korkutan gelişme! Galatasaray...

Nijeryalı futbolcu daha önceki açıklamasında, "İstanbul'da mutluyum. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri ve her sezon şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi için mücadele ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

Henry Onyekuru'da korkutan gelişme! Galatasaray...

Devre arasında Galatasaray'a katılan 22 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 9 maçta 1 gol atarken 2 de asist yapmıştı.

Henry Onyekuru'da korkutan gelişme! Galatasaray...
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