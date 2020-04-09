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09 Nisan 2020, Perşembe
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'' harika bir oyuncu''

''Mariano harika bir oyuncu''

Atletico MG Sportif Direktörü Mattos, 'dan ayrılmaya hazırlanan 'nun transferi hakkında konuştu.

Tecrübeli oyuncuyla anılmalarıyla ilgili olarak, "'yu hepimiz biliyoruz. Harika bir oyuncu. Ancak finansal geleceğimizin ne olacağını bilemediğimiz bir ortamda onun için bir teklif hazırlamak zor" dedi.

  1. 9.4.2020
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