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09 Nisan 2020, Perşembe
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: Virüsü kimden aldım bilmiyorum

Fatih Terim: Virüsü kimden aldım bilmiyorum

teknik direktörü 'in corona virüsünü kimden kaptığı merak ediliyordu. Son yapılan testi negatif çıkan deneyimli çalıştırıcı virüsü kimden kaptığı şeklinde gelen sorulara cevap verdi.

Corona virüsü testi pozitif çıktıktan sonra sıkıntılı günler geçiren , hastalığı atlattığını ama çok dikkatli davranmaya devam ettiğini söyledi. Son yaptırdığı testi negatif çıkan tecrübeli çalıştırıcı, "Sonuçlarım düzeldi ama herkesten rica ediyorum salgınla mücadelede bir an için bile gevşememeliyiz. Çok dikkat ettim. Karantina kurallarına uymaya da devam edeceğim" dedi. Virüsü kimden kaptığı konusunda ise Candaş Tolga Işık'a, "Ben kimden aldım virüsü bilmiyorum ama kimseye bulaştırmadım" diye konuştu.

SUÇUMUZ YOK
Fatih Terim'e virüsün Abdurrahim Albayrak'tan, ona da eşinden geçtiği iddia edilmişti. Başkanı de bu konuyla ilgili bir soruya, "Acımasızca bizi tenkit ettiler. Ama gördüler ki bizim suçumuz yok. dışından bulaştı" ifadesini kullanmıştı.

  1. 9.4.2020
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