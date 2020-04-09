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09 Nisan 2020, Perşembe
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Haberler Galatasaray Mario Lemina: Sizleri çok özledim

: Sizleri çok özledim

Mario Lemina: Sizleri çok özledim

Oynadığı futbolla Galatasaraylı taraftarların büyük beğenisini kazanan tribünleri özledi.

İnstagram'dan bir fotoğraf paylaşam Gabonlu yıldız, "Sevgili taraftarları sizleri çok özledim" diye yazdı. ve sarı-kırmızı kalp emojileri de eklediği paylaşım 120 bin üzerinde beğeni ve 2 binden çok yorum aldı.

  1. 9.4.2020
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