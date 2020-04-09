Mario Lemina: Sizleri çok özledim

İnstagram'dan bir fotoğraf paylaşam Gabonlu yıldız, "Sevgili Galatasaray taraftarları sizleri çok özledim" diye yazdı. Aslan ve sarı-kırmızı kalp emojileri de eklediği paylaşım 120 bin üzerinde beğeni ve 2 binden çok yorum aldı.