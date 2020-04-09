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09 Nisan 2020, Perşembe
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Haberler Galatasaray ''Hagi gölgeyi sever''

''Hagi gölgeyi sever''

''Hagi gölgeyi sever''

'ın önemli isimlerinden , 'yle oynadığı dönemden bir anısını paylaştı.

Bein Sports Haber kanalına konuşan Kerimoğlu, Melih Şendil'in "Futbolcular sıcağı hiç sevmez. Şimdi maçlar haziranda oynandı diyelim, nasıl etkileyecek? Hagi, 'de gölgede beklerdi" sözleri üzerine "Biz ona 'Gelme' derdik. Gölgede 10 dakika dinlenir ve sahne alırdı" ifadelerini kullandı. ayrıca, "Puan farkının çok açık olmadığı bir ligden bahsediyoruz" diyerek liglere kaldığın yerden devam edilmesi taraftarı olduğunu söyledi.

ADAYIM EMRE
sportif direktörlüğüne 'nu öneren Kerimoğlu, "Eğer futbolu bırakacak olursa, benim adayım Emre Belözoğlu'dur. Edindiği tecrübeler, şu anki ortamında kimde var" diye konuştu.

  1. 9.4.2020
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