''Hagi gölgeyi sever''
Galatasaray'ın önemli isimlerinden Tugay Kerimoğlu, Gheorghe Hagi'yle oynadığı dönemden bir anısını paylaştı.
Bein Sports Haber kanalına konuşan Kerimoğlu, Melih Şendil'in "Futbolcular sıcağı hiç sevmez. Şimdi maçlar haziranda oynandı diyelim, nasıl etkileyecek? Hagi, Ali Sami Yen'de gölgede beklerdi" sözleri üzerine "Biz ona 'Gelme' derdik. Gölgede 10 dakika dinlenir ve sahne alırdı" ifadelerini kullandı. Tugay Kerimoğlu ayrıca, "Puan farkının çok açık olmadığı bir ligden bahsediyoruz" diyerek liglere kaldığın yerden devam edilmesi taraftarı olduğunu söyledi.
ADAYIM EMRE
Fenerbahçe sportif direktörlüğüne Emre Belözoğlu'nu öneren Kerimoğlu, "Eğer futbolu bırakacak olursa, benim adayım Emre Belözoğlu'dur. Edindiği tecrübeler, şu anki futbol ortamında kimde var" diye konuştu.
- 9.4.2020
- Galatasaray Hulk transferinde öne geçti! İşte scout ekibinin raporu
- Galatasaray'a Brezilyalı 10 numara! Görüşmeler başladı
- Fenerbahçe teknik direktörü kim olacak? Gizli plan sızdı!
- Corona virüsüne karşı en etkili maske hangisi? Hangi maske tercih edilmeli? Hangi maske ne kadar koruyucu?
- IFAB yeni kuralları duyurdu!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
''Hagi gölgeyi sever'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.