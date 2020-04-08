Galatasaray'a Brezilyalı 10 numara! Görüşmeler başladı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Nisan 2020, Çarşamba
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Galatasaray'a Brezilyalı 10 numara! Görüşmeler başladı

Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Corona virüsü nediyle liglere verilen arayı iyi değerlendiren sarı kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Gelecek sezon genç oyunculara yönelecek olan Aslan, Brezilya ekibi Vasco da Gama'nın 22 yaşındaki orta sahasını listesine aldı. İşte transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

8 Nisan 2020 Çarşamba 19:06 Güncelleme: 08.04.2020 19:07
Galatasaray'a Brezilyalı 10 numara! Görüşmeler başladı

Süper Lig'de geride kalan 26 haftada 40 puan toplayan Galatasaray'da corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle lige verilen arada gelecek sezonun kadro planlaması hız kazandı.

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Galatasaray'a Brezilyalı 10 numara! Görüşmeler başladı

Teknik direktör Fatih Terim'in corona virüsü tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olması sonrası transfer girişimlerini hızlandıran sarı kırmızılı kulüp Brezilyalı 10 numarayı listesine aldı.

Galatasaray'a Brezilyalı 10 numara! Görüşmeler başladı

Sarı-Kırmızılılar, Vasco da Gama'da forma giyen Andrey'i gündemine aldı. 22 yaşındaki oyuncu için girişimler de yapıldı.

Galatasaray'a Brezilyalı 10 numara! Görüşmeler başladı

Andrey ile İtalyan ekibi Sampdoria da ilgileniyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de bu transfere onay verdi. İki kulüp arasında görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Galatasaray'a Brezilyalı 10 numara! Görüşmeler başladı

1,5 MİLYON EURO DEĞERİ VAR

22 yaşındaki oyuncunun kulübü ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2021 tarihinde bitiyor. Genç oyuncu, bu sezon Copa Sudamericana'da oynanan 2 maçta da 90 dakika saha kaldı.

Galatasaray'a Brezilyalı 10 numara! Görüşmeler başladı

2015'te Brezilya U17 Milli Takım forması giyen Andrey 12 maçta 5 gol attı. Transfermarkt sitesinde yer alan verilere göre Andrey'in piyasa değeri 1,5 milyon euro.

Galatasaray'a Brezilyalı 10 numara! Görüşmeler başladı
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