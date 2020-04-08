Galatasaray'da maaş pazarlığı başlıyor! 20 milyon euro...
Son dakika haberine göre corona virüsü salgını futbol camiasına maddi açıdan büyük bir yara verirken, diğer kulüplerde olduğu Galatasaray'da da oyuncuların maaşlarında indirim için pazarlıklar başlıyor. 68 milyon euro yıllık maaş bütçesi bulunan sarı-kırmızılı ekip 15 Mart'ta oynanan Beşiktaş derbisine kadarki tüm hak edişleri ödeyecek, geriye kalan 20 milyon euro için sıkı bir pazarlık başlatacak.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya çapında yayılan bir salgın haline gelen teni tip corona virüsünün yol açtığı olumsuzluklar nedeniyle milyonlarca euro gelir kaybına uğrayan Galatasaray'da yönetim kurulu, futbol takımının maaş bütçesini düşürmek için harekete geçti.
Sarı kırmızılı yöneticiler en kısa sürede A takım oyuncuları ve profesyonellerle görüşerek ücretlerinde indirim yapmalarını talep edecek. Yıllık bütçesi 68 milyon euro olan Galatasaray Futbol A Takımı'nda bugüne dek oyunculara ve profesyonellere 35 milyon euro ödeme yapıldı. Hürriyet'in haberine göre Süper Lig'deki son maçını 15 Mart'ta Beşiktaş'la oynayan sarı kırmızılı ekipte bu tarihe kadar olan hak edişlerin tamamı ödenecek. 6.5 milyon euro da ocak ve şubat aylarından alacakları bulunan futbolcular böylelikle 41.5 milyon euroluk hak edişlerini tam olarak alacak.
KAZANÇLARI ORANINDA İNDİRİM
Geri kalan 26.5 milyon euronun içinden bonservis taksitleri çıkarılınca futbolculara yaklaşık 20 milyon euro daha ödenmesi gerekiyor. Yöneticiler, 15 Mart'tan sonraki alacakları kapsayan 20 milyon euroluk bölüm için oyuncular ve profesyoneller ile tek tek görüşerek toplam rakamı indirmeye çalışacak. Kulübün finans uzmanları konuyla ilgili detaylı bir rapor hazırlayarak yönetim kuruluna sundu. Raporda, maçların oynanmaması nedeniyle yaşanan gelir kaybı ile bundan sonra yaşanması muhtemel kayıplar konusunda bilgi verildi. Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, hazırlanan bu rapor doğrultusunda futbolculardan ve profesyonellerinden 'kazançları oranında' indirim isteyecek.
İŞTE GALATASARAY'DA OYUNCULARIN KAZANDIĞI ÜCRETLER
Radamel Falcao 5 milyon euro
Sofiane Feghouli 3 milyon 850 bin euro
Fernando Muslera 3 milyon 575 bin euro
Younnes Belhanda 3 milyon 350 bin euro
Jean Michael Seri 2.8 milyon euro
Mariano 2.3 milyon euro
Mario Lemina 2 milyon 50 bin euro
Yuto nagatomo 2 milyon euro
Ryan Donk 1 milyon 895 bin euro
Emre Akbaba 1 milyon 750 bin euro
Linnes 1.4 milyon euro
Ahmet Çalık 900 bin euro
Marcelo Saracchi 700 bin euro
Ömer Bayram 400 bin euro
Luyindama 1 milyon 50 bin euro
Marcao 800 bin euro
Henry Onyekuru 650 bin euro
Jesse Sekidika 125 bin euro
Florin Andone 2.5 milyon euro
Jimmy Durmaz 6 milyon TL
Şener Özbayraklı 6 milyon TL
Selçuk inan 4 milyon TL
Okan Kocuk 2.5 milyon TL
Taylan Antalyalı 2 milyon TL
Adem Büyük 3.5 milyon TL
- 08.04.2020
- Güncelleme: 08.04.2020 09:58
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'da maaş pazarlığı başlıyor! 20 milyon euro... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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