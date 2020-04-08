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08 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray Pazarlıklar başlıyor! 20 milyon euro...

'da maaş pazarlığı başlıyor! 20 milyon euro...

Galatasaray'da maaş pazarlığı başlıyor! 20 milyon euro...

Son dakika haberine göre corona virüsü salgını camiasına maddi açıdan büyük bir yara verirken, diğer kulüplerde olduğu 'da da oyuncuların maaşlarında indirim için pazarlıklar başlıyor. 68 milyon euro yıllık maaş bütçesi bulunan sarı-kırmızılı ekip 'ta oynanan Beşiktaş derbisine kadarki tüm hak edişleri ödeyecek, geriye kalan 20 milyon euro için sıkı bir pazarlık başlatacak.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya çapında yayılan bir salgın haline gelen teni tip corona virüsünün yol açtığı olumsuzluklar nedeniyle milyonlarca euro gelir kaybına uğrayan 'da yönetim kurulu, takımının maaş bütçesini düşürmek için harekete geçti.

Sarı kırmızılı yöneticiler en kısa sürede A takım oyuncuları ve profesyonellerle görüşerek ücretlerinde indirim yapmalarını talep edecek. Yıllık bütçesi 68 milyon euro olan Galatasaray Futbol A Takımı'nda bugüne dek oyunculara ve profesyonellere 35 milyon euro ödeme yapıldı. Hürriyet'in haberine göre 'deki son maçını 'ta Beşiktaş'la oynayan sarı kırmızılı ekipte bu tarihe kadar olan hak edişlerin tamamı ödenecek. 6.5 milyon euro da ocak ve şubat aylarından alacakları bulunan futbolcular böylelikle 41.5 milyon euroluk hak edişlerini tam olarak alacak.

KAZANÇLARI ORANINDA İNDİRİM

Geri kalan 26.5 milyon euronun içinden bonservis taksitleri çıkarılınca futbolculara yaklaşık 20 milyon euro daha ödenmesi gerekiyor. Yöneticiler, 15 Mart'tan sonraki alacakları kapsayan 20 milyon euroluk bölüm için oyuncular ve profesyoneller ile tek tek görüşerek toplam rakamı indirmeye çalışacak. Kulübün finans uzmanları konuyla ilgili detaylı bir rapor hazırlayarak yönetim kuruluna sundu. Raporda, maçların oynanmaması nedeniyle yaşanan gelir kaybı ile bundan sonra yaşanması muhtemel kayıplar konusunda bilgi verildi. Başkan ve yönetimi, hazırlanan bu rapor doğrultusunda futbolculardan ve profesyonellerinden 'kazançları oranında' indirim isteyecek.

İŞTE GALATASARAY'DA OYUNCULARIN KAZANDIĞI ÜCRETLER

5 milyon euro

Sofiane Feghouli 3 milyon 850 bin euro

3 milyon 575 bin euro

Younnes 3 milyon 350 bin euro

Jean Michael Seri 2.8 milyon euro

Mariano 2.3 milyon euro

Mario Lemina 2 milyon 50 bin euro

Yuto nagatomo 2 milyon euro

1 milyon 895 bin euro

Emre Akbaba 1 milyon 750 bin euro

Linnes 1.4 milyon euro

900 bin euro

Marcelo Saracchi 700 bin euro

400 bin euro

Luyindama 1 milyon 50 bin euro

Marcao 800 bin euro

Henry Onyekuru 650 bin euro

Jesse Sekidika 125 bin euro

Florin Andone 2.5 milyon euro

Jimmy Durmaz 6 milyon TL

Şener Özbayraklı 6 milyon TL

Selçuk inan 4 milyon TL

Okan Kocuk 2.5 milyon TL

Taylan Antalyalı 2 milyon TL

3.5 milyon TL

  1. 08.04.2020
  2. Güncelleme: 08.04.2020 09:58
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