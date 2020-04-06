Albayrak’tan ilk fotoğraf
Corona virüsü testi pozitif çıkan ve tedavisi tamamlandıktan sonra hastaneden çıkan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, dün sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı. Oğlu ve sağlık çalışanları ile görülen Albayrak, "En ön cephedeki kahramanlarımız sevgili sağlık çalışanlarından Allah razı olsun" diye yazdı. Bu mesaj taraftarları mutlu etti.
- 6.4.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Albayrak’tan ilk fotoğraf haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.