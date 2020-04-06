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06 Nisan 2020, Pazartesi
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Albayrak’tan ilk fotoğraf

Albayrak’tan ilk fotoğraf

Corona virüsü testi pozitif çıkan ve tedavisi tamamlandıktan sonra hastaneden çıkan Başkanı , dün hesabından fotoğraf paylaştı. Oğlu ve sağlık çalışanları ile görülen Albayrak, "En ön cephedeki kahramanlarımız sevgili sağlık çalışanlarından Allah razı olsun" diye yazdı. Bu mesaj taraftarları mutlu etti.

Corona virüsü testi pozitif çıkan ve tedavisi tamamlandıktan sonra hastaneden çıkan Başkanı , dün hesabından fotoğraf paylaştı. Oğlu ve sağlık çalışanları ile görülen Albayrak, "En ön cephedeki kahramanlarımız sevgili sağlık çalışanlarından Allah razı olsun" diye yazdı. Bu mesaj taraftarları mutlu etti.
  1. 6.4.2020
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