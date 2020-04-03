Son dakika haberi: Corona virüsünü atlatan Fatih Terim'den flaş suç duyurusu! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
03 Nisan 2020, Cuma
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Fatih Terim'den flaş suç duyurusu!

Son dakika haberine göre; Galatasaray Teknik Direktörü , testinin pozitif çıktığını sosyal medyada duyurmasının ardından kendisine hakaret eden 3 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü , 11 gün önce hesabından yaptığı açıklamayla corona virüsüne yakalandığını duyurmuştu.

Kendisine yapılan testlerin pozitif olduğunu dile getiren Terim, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere..." ifadelerini kullanmıştı.

Tedavi gördüğü hastaneden 4 gün önce taburcu olan tecrübeli teknik adam, testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan paylaştıktan sonra kendisine Twitter üzerinden hakaret eden 3 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

  1. 03.04.2020
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