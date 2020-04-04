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Türkiye çok önde

Corona virüsü tedavisi görüp taburcu olan başkan yardımcısı Günay: Tedbirler sayesinde virüs ülkemize geç geldi. Sağlık sistemimiz de diğer ülkelere göre önde

'da başkan yardımcısı Yusuf Günay da ve Abdurrahim Albayrak gibi koronavirüs tedavisi görmüştü. Günay bu dönemde yaşadıklarını 'ye anlattı. Günay "Bu salgın tüm dünyayı etkiliyor. Devletimizin aldığı tedbirler sayesinde bizim ülkemize çok daha geç geldi. Bu sayede biz de daha sağlam durabildik. Ben 24 Mart'ta test için hastaneye gittim. İki teste girdim. Hastanenin yaptığı negatif, yaptığı pozitif çıktı. Tedavi gördüm ve şu anda iyiyim" dedi. Günay, panik yapmadan ve tedbiri elden bırakmadan bu virüsten kurtulabileceğini belirtti. Günay, "Üstesinden gelinebilecek bir hastalık. Ülkemizde sağlık sistemi de dünyaya göre çok daha oturmuş. Bunu yaşayarak gözlemledim" dedi. Günay herkesten 'Evde Kal' çağrılarına uymalarını ve morallerini yüksek tutmalarını istedi.
  1. 4.4.2020
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