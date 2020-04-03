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03 Nisan 2020, Cuma
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Brezilyalılar 'i örnek gösterdi! ...

Brezilyalılar Fatih Terim'i örnek gösterdi! Corona virüsü...

Teknik Direktörü corona virüsüne yakalanmış ve hastanede gördüğü 7 günlük tedavinin ardından taburcu olmuştu. Terim'in kısa sürede iyileşerek virüsü yenmesi basınında da örnek gösterilmeye başlandı. (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgını Türk spor camiasında da etkilerini göstermeye devam ediyor.

'da teknik direktör , ikinci başkan ve başkan yardımcısı Yusuf Günay, Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda ise 1 sporcu, 1 teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanı olmak üzere toplamda 4 kişide corona virüsü tespit edilmişti.

Öte yandan futbol camiasının emektar isimlerinden Rüştü Reçber'de de Covid-19 bulgularına rastlanmıştı ve efsane kaleci tedavi altına alınmıştı.

Sarı-kırmızılı ekipte Fatih Terim 7, Abdurrahim Albayrak ise hastanede gördükleri 10 günlük tedavinin ardından taburcu oldu.

YABANCI BASINA İLHAM OLDU

Fatih Terim'in 7 gün gibi kısa bir sürede taburcu edilmesi yabancı basına da ilham oldu.

basınından es.besoccer, Kulübü Başkanı 'un 14 günde corona virüsünü yendiği haberini takipçileriyle paylaşırken, Terim'in virüsü yenmesini örnek gösterdi.

  1. 03.04.2020
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