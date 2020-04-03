Brezilyalılar Fatih Terim'i örnek gösterdi! Corona virüsü...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim corona virüsüne yakalanmış ve hastanede gördüğü 7 günlük tedavinin ardından taburcu olmuştu. Terim'in kısa sürede iyileşerek virüsü yenmesi Brezilya basınında da örnek gösterilmeye başlandı. (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını Türk spor camiasında da etkilerini göstermeye devam ediyor.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay, Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda ise 1 sporcu, 1 teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanı olmak üzere toplamda 4 kişide corona virüsü tespit edilmişti.
Öte yandan futbol camiasının emektar isimlerinden Rüştü Reçber'de de Covid-19 bulgularına rastlanmıştı ve efsane kaleci tedavi altına alınmıştı.
Sarı-kırmızılı ekipte Fatih Terim 7, Abdurrahim Albayrak ise hastanede gördükleri 10 günlük tedavinin ardından taburcu oldu.
YABANCI BASINA İLHAM OLDU
Fatih Terim'in 7 gün gibi kısa bir sürede taburcu edilmesi yabancı basına da ilham oldu.
Brezilya basınından es.besoccer, Internacional Kulübü Başkanı Marcelo Medeiros'un 14 günde corona virüsünü yendiği haberini takipçileriyle paylaşırken, Terim'in virüsü yenmesini örnek gösterdi.
- 03.04.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Brezilyalılar Fatih Terim'i örnek gösterdi! Corona virüsü... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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