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04 Nisan 2020, Cumartesi
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ile için karşı karşıya!

Galatasaray ile Fenerbahçe Adil Demirbağ için karşı karşıya!

Ezeli rakipler ile yine bir transferde daha karşı karşıya geldi. İki devinin bu kez, 1. Lig ekiplerinden 'un stoperi 'ın transferi için kozları paylaştığı ortaya çıktı.

Corona virüsü nedeniyle liglere ara verilen süreçte bir yandan telekonferans üzerinden çalışmalarını sürdüren kulüpler bir yandan da çalışmalarına hız kazandırıyor.

Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen 'da Necati Ateş, 26 Ocak'taki -Boluspor karşılaşmasında 'ı takip etmişti.

Ajansspor'un haberine göre; Sarı-kırmızılı ekibin izleme komitesinde yer alan ve Adana ekibinde 3 sezon önce sportif direktörlük görevini yürüten Gürcan Aday da Adil'i birçok maçta takip etti.

Cimbom, Demirbağ için henüz resmi bir teklif ulaştırmazken, ezeli rakibi 'nin de aracılarla 22 yaşındaki stoperin durumunu sorduğu ortaya çıktı.

BAŞKANDAN AÇIKLAMA

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ise Adil Demirbağ için kendilerine henüz resmi bir teklif yapılmadığını açıkladı.

ADİL DEMİRBAĞ KİMDİR?

10 Aralık 1997 doğumlu futbcolu Adil Demirbağ, sağ bek ve stoper pozisyonlarında oynamaktadır. Geçtiğimiz yıl ise 'a seçilmişti.

1.82 boyunda olan ve sağ ayağını kullanan Adil'in Adana Demirspor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Genç oyuncunun piyasa değeri ise 500 bin Euro.

  1. 04.04.2020
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