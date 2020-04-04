Galatasaray ile Fenerbahçe Adil Demirbağ için karşı karşıya!
Ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe yine bir transferde daha karşı karşıya geldi. İki Süper Lig devinin bu kez, TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un stoperi Adil Demirbağ'ın transferi için kozları paylaştığı ortaya çıktı.
Corona virüsü nedeniyle liglere ara verilen süreçte bir yandan telekonferans üzerinden çalışmalarını sürdüren kulüpler bir yandan da transfer çalışmalarına hız kazandırıyor.
Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da Necati Ateş, 26 Ocak'taki Adana Demirspor-Boluspor karşılaşmasında Adil Demirbağ'ı takip etmişti.
Ajansspor'un haberine göre; Sarı-kırmızılı ekibin izleme komitesinde yer alan ve Adana ekibinde 3 sezon önce sportif direktörlük görevini yürüten Gürcan Aday da Adil'i birçok maçta takip etti.
Cimbom, Demirbağ için henüz resmi bir teklif ulaştırmazken, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de aracılarla 22 yaşındaki stoperin durumunu sorduğu ortaya çıktı.
BAŞKANDAN AÇIKLAMA
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ise Adil Demirbağ için kendilerine henüz resmi bir teklif yapılmadığını açıkladı.
ADİL DEMİRBAĞ KİMDİR?
10 Aralık 1997 doğumlu futbcolu Adil Demirbağ, sağ bek ve stoper pozisyonlarında oynamaktadır. Geçtiğimiz yıl ise Ümit Milli Takım'a seçilmişti.
1.82 boyunda olan ve sağ ayağını kullanan Adil'in Adana Demirspor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Genç oyuncunun piyasa değeri ise 500 bin Euro.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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