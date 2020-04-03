Transferi duyurdular! Galatasaraylı Luyindama Premier Lig'e...
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Daha önce adı sıkça transfer dedikodularında yer alan Kongo'lu savunmacı Luyindama için yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Daha önce Everton menajeri Carlo Ancelotti'nin ısrarla istediği yıldızlar arasında yer aldığı belirtilen ve Aston Villa'nın da talip olduğu aktarılan Christian Luyindama için bir İngiliz kulübü daha devreye girdi! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Galatasaray'a sular durulmuyor... Geçtiğimiz sezon Belçika temsilcisi Standart Liege'den kadroya dahil edilen Christian Luyindama için yeni bir transfer dedikodusu daha ortaya atıldı.
Footrdc.com adlı internet sitesinde yer alan habere göre, Luyindama için 1 numaralı talip, Premier Lig ekibi Everton oldu. Mavi beyazlıların menajeri Carlo Ancelotti, yaz transfer sezonunda kadrosuna mutlaka bir savunmacı dahil etmek istiyor ve bu hususta ilk sıralarda sarı kırmızılı yıldız bulunuyor.
EVERTON İNİSİYATİFİ ANCELOTTI'YE BIRAKTI
Daha önce de basında sıkça yer alan Ancelotti - Luyindama iddiaları yazılan haberle daha da güçlük kazanırken, İngiliz ekibinin transfer konusunda son sözü İtalyan teknik direktöre verdiği aktarıldı.
ASTON VILLA DA PEŞİNDE
Premier Lig ekiplerinin elinden kaçırmak istemediği bilinen Luyindama için 2. talibin Aston Villa olduğu yazıldı. Kulüp yönetiminin, Luyindama'nın sakatlık sürecini yakından takip ettiği ve sezon sonuna kadar oyuncunun iyileşip iyileşmediğini öğrenmek için temasta olduğu belirtildi.
YENİ İDDİA: BOURNEMOUTH
Luyindama için son iddia ise Bournemoth oldu. Başarılı savunmacı için kulüp yönetiminin devreye girdiği ve Aston Villa'nın yaptığı gibi oyuncuyu yakından takip ettiği aktarıldı.
Christian Luyindama, bu sezon çıktığı toplam 15 müsabakada gol ve ya asist üretemezken, 1336 dakika sahada kalmayı başardı.
- 03.04.2020
- Güncelleme: 03.04.2020 10:23
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Transferi duyurdular! Galatasaraylı Luyindama Premier Lig'e... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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