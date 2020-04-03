Transferi duyurdular! Galatasaraylı Luyindama Premier Lig'e...  - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
03 Nisan 2020, Cuma
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Haberler Galatasaray Transferi duyurdular! Galatasaraylı yıldıza bir İngiliz talip daha

Transferi duyurdular! Galatasaraylı Luyindama Premier Lig'e...

Transferi duyurdular! Galatasaraylı Luyindama Premier Lig'e...

Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Daha önce adı sıkça transfer dedikodularında yer alan Kongo'lu savunmacı Luyindama için yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Daha önce Everton menajeri 'nin ısrarla istediği yıldızlar arasında yer aldığı belirtilen ve 'nın da talip olduğu aktarılan için bir İngiliz kulübü daha devreye girdi! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray'a sular durulmuyor... Geçtiğimiz sezon Belçika temsilcisi Standart Liege'den kadroya dahil edilen için yeni bir dedikodusu daha ortaya atıldı.

Footrdc.com adlı internet sitesinde yer alan habere göre, Luyindama için 1 numaralı talip, Premier Lig ekibi Everton oldu. Mavi beyazlıların menajeri , yaz transfer sezonunda kadrosuna mutlaka bir savunmacı dahil etmek istiyor ve bu hususta ilk sıralarda sarı kırmızılı yıldız bulunuyor.

EVERTON İNİSİYATİFİ ANCELOTTI'YE BIRAKTI

Daha önce de basında sıkça yer alan Ancelotti - Luyindama iddiaları yazılan haberle daha da güçlük kazanırken, İngiliz ekibinin transfer konusunda son sözü İtalyan teknik direktöre verdiği aktarıldı.

ASTON VILLA DA PEŞİNDE

Premier Lig ekiplerinin elinden kaçırmak istemediği bilinen Luyindama için 2. talibin olduğu yazıldı. Kulüp yönetiminin, Luyindama'nın sakatlık sürecini yakından takip ettiği ve sezon sonuna kadar oyuncunun iyileşip iyileşmediğini öğrenmek için temasta olduğu belirtildi.

YENİ İDDİA: BOURNEMOUTH

Luyindama için son iddia ise Bournemoth oldu. Başarılı savunmacı için kulüp yönetiminin devreye girdiği ve Aston Villa'nın yaptığı gibi oyuncuyu yakından takip ettiği aktarıldı.

Christian Luyindama, bu sezon çıktığı toplam 15 müsabakada gol ve ya asist üretemezken, 1336 dakika sahada kalmayı başardı.

  1. 03.04.2020
  2. Güncelleme: 03.04.2020 10:23
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