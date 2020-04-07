Fatih Terim'den İtalyan gazeteci Rialti için duygusal paylaşım!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kalp krizi sebebiyle vefat eden arkadaşı İtalyan gazeteci Alessandro Rialti için paylaşımda bulundu. Terim, sosyal medya hesabından İtalyanca ve Türkçe olarak yaptığı paylaşımda, "Seni özleyeceğiz dostum, huzur içinde yat" ifadelerine yer verdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Fiorentina'da görev yaptığı dönemde yakın arkadaşı olan İtalyan gazeteci Alessandro Rialti'nin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
Terim üzücü haber sonrası sosyal medya hesabından Rialti'nin de yer aldığı vir video paylaşarak arkadaşına veda etti.
Videonun altına İtalyanca ve Türkçe olarak mesaj yazan Terim şu ifadeleri kullandı: "Seni özleyeceğiz dostum, huzur içinde yat."
- 07.04.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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