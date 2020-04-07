Fatih Terim'den İtalyan gazeteci Rialti için duygusal paylaşım! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
07 Nisan 2020, Salı
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'den İtalyan gazeteci Rialti için duygusal paylaşım!

Fatih Terim'den İtalyan gazeteci Rialti için duygusal paylaşım!

Galatasaray Teknik Direktörü , kalp krizi sebebiyle vefat eden arkadaşı İtalyan gazeteci için paylaşımda bulundu. Terim, hesabından İtalyanca ve Türkçe olarak yaptığı paylaşımda, "Seni özleyeceğiz dostum, huzur içinde yat" ifadelerine yer verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü 'in, 'da görev yaptığı dönemde yakın arkadaşı olan İtalyan gazeteci 'nin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Terim üzücü haber sonrası hesabından Rialti'nin de yer aldığı vir video paylaşarak arkadaşına veda etti.

Videonun altına İtalyanca ve Türkçe olarak mesaj yazan Terim şu ifadeleri kullandı: "Seni özleyeceğiz dostum, huzur içinde yat."

  1. 07.04.2020
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