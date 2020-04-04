Hepinizi özledim
Tedavisini evinde sürdüren Fatih Terim, futbolcularıyla telekonferans yaptı. Hastaneden beri ilk kez görüntülenen Terim, “Hepinizi çok özlemişim” dedi.
Koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olan ve tedavisine evinden devam eden Fatih Terim ınstagram hesabından paylaşımda bulundu. Oyuncularıyla telekonferans aracılığıyla yaptığı görüşmenin ekran görüntüsüne yer veren Terim, "Hepinizi çok özlemişim. Sizleri görmek beni çok mutlu etti. Hep birlikte taraftarımızla da buluşacağımız günü bekliyorum. Sağlıkla kalın..." yazısını paylaştı.
Muslera da Nagatomo'ya atıfta bulundu ve "Herkesi çok özledim. Birlikte sahada olacağımız anı bekliyorum. Güçlü ol, evde kal ve her zaman Nagatomo gibi gülümse" diye espri yaptı. Fatih Terim'in ardından Feghouli de görüşmenin ekran görüntüsünü paylaşarak "Arkadaşlar kendinize ve ailenize iyi bakın. Sizleri özledim, yakında görüşmek üzere İnşallah" ifadelerini kullandı.
- 4.4.2020
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