Mbappe ile mesajlastı
Falcao, Monaco forması giydiği dönemden Dijon'a karşı oynadıkları maçta frikikten attığı golü, "Ne maçtı ama" notuyla tweetledi. PSG'nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe de eski takım arkadaşı Falcao'nun bu tweetinin altına, "Yetenekli" yorumunu yaptı. Falcao da bu tweeti alıntılayarak, "Asıl yetenekli olan sensin" şeklinde paylaştı.
Falcao, Monaco forması giydiği dönemden Dijon'a karşı oynadıkları maçta frikikten attığı golü, "Ne maçtı ama" notuyla tweetledi. PSG'nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe de eski takım arkadaşı Falcao'nun bu tweetinin altına, "Yetenekli" yorumunu yaptı. Falcao da bu tweeti alıntılayarak, "Asıl yetenekli olan sensin" şeklinde paylaştı.
Bu ikilinin diyaloğu kısa süre içerisinde twitter'da binlerce kişi tarafından beğenildi. İki futbolcu, 2016/17 sezonunda Monaco'da birlikte forma giymişlerdi.
- 7.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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