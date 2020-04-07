Mbappe ile mesajlastı

Falcao, Monaco forması giydiği dönemden Dijon'a karşı oynadıkları maçta frikikten attığı golü, "Ne maçtı ama" notuyla tweetledi. PSG'nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe de eski takım arkadaşı Falcao'nun bu tweetinin altına, "Yetenekli" yorumunu yaptı. Falcao da bu tweeti alıntılayarak, "Asıl yetenekli olan sensin" şeklinde paylaştı.

Bu ikilinin diyaloğu kısa süre içerisinde twitter'da binlerce kişi tarafından beğenildi. İki futbolcu, 2016/17 sezonunda Monaco'da birlikte forma giymişlerdi.