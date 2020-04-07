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07 Nisan 2020, Salı
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Mbappe ile mesajlastı

Mbappe ile mesajlastı

, forması giydiği dönemden Dijon'a karşı oynadıkları maçta frikikten attığı golü, "Ne maçtı ama" notuyla tweetledi. 'nin yıldız futbolcusu de eski takım arkadaşı Falcao'nun bu tweetinin altına, "Yetenekli" yorumunu yaptı. Falcao da bu tweeti alıntılayarak, "Asıl yetenekli olan sensin" şeklinde paylaştı.

, forması giydiği dönemden Dijon'a karşı oynadıkları maçta frikikten attığı golü, "Ne maçtı ama" notuyla tweetledi. 'nin yıldız futbolcusu de eski takım arkadaşı Falcao'nun bu tweetinin altına, "Yetenekli" yorumunu yaptı. Falcao da bu tweeti alıntılayarak, "Asıl yetenekli olan sensin" şeklinde paylaştı.

Bu ikilinin diyaloğu kısa süre içerisinde twitter'da binlerce kişi tarafından beğenildi. İki futbolcu, 2016/17 sezonunda Monaco'da birlikte forma giymişlerdi.

  1. 7.4.2020
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