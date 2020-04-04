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04 Nisan 2020, Cumartesi
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Falcao’suz olmaz

Falcao’suz olmaz

Hem futbolu hem de saçlarıyla fenomen olan efsanesi , 'yu övdü. Valderrama "Falcao çok kaliteli bir forvet. Bence Kolombiya çift forvetle oynamalı. Falcao ve birlikte sahada olmalı" ifadelerini kullandı.

Hem futbolu hem de saçlarıyla fenomen olan efsanesi , 'yu övdü. Valderrama "Falcao çok kaliteli bir forvet. Bence Kolombiya çift forvetle oynamalı. Falcao ve birlikte sahada olmalı" ifadelerini kullandı.
  1. 4.4.2020
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