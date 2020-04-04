Falcao’suz olmaz
Hem futbolu hem de saçlarıyla fenomen olan Kolombiya efsanesi Carlos Valderrama, Radamel Falcao'yu övdü. Valderrama "Falcao çok kaliteli bir forvet. Bence Kolombiya çift forvetle oynamalı. Falcao ve Duvan Zapata birlikte sahada olmalı" ifadelerini kullandı.
- 4.4.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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