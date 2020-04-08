Galatasaray'a yedek golcü adayı: Dario Vizinger
Galatasaray gelecek sezonun planlamasını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, Teknik Direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda isme ve kariyere yatırım yapmayacak. Diagne ve Andone'yi kadroda düşünmeyen Aslan'ın hedefinde Celje'nin 23 yaşındaki yıldızı Vizinger var.
Bu sezon müthiş bir performans ortaya koyan Sloven Ligi takımı Celje'nin golcüsü Vizinger, Fatih Terim ve kurmaylarının dikkatini çekti. Takvim'de yer alan habere göre sarı-kırmızılı yönetim de oyuncuyu almak için harekete geçti.
Celje'de yıldızlaşan Vizinger 26 maçta 18 gol atarak ünlü scoutların da takibine girdi. Genç yıldız 1 kez Hırvat U21 Milli Takımı'nda forma giydi.
GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE
Vizinger'in Sloven ekibiyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor... 21 yaşındaki genç golcü 2 yıldır Celje'de oynuyor. Galatasaray'ın transfer etmek istediği Dario Vizinger, bu sezon Slovenya Ligi'nde 24 maçta 18 gol attı. Celje'li oyuncu krallıkta ilk sırada.
- 08.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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