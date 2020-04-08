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08 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray G.Saray yedek forvetini buldu! 24 maçta 18 gol...

'a yedek golcü adayı:

Galatasaray'a yedek golcü adayı: Dario Vizinger

gelecek sezonun planlamasını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, Teknik Direktör 'in isteği doğrultusunda isme ve kariyere yatırım yapmayacak. Diagne ve Andone'yi kadroda düşünmeyen Aslan'ın hedefinde Celje'nin 23 yaşındaki yıldızı Vizinger var.

Bu sezon müthiş bir performans ortaya koyan Sloven Ligi takımı Celje'nin golcüsü Vizinger, ve kurmaylarının dikkatini çekti. Takvim'de yer alan habere göre sarı-kırmızılı yönetim de oyuncuyu almak için harekete geçti.

Celje'de yıldızlaşan Vizinger 26 maçta 18 gol atarak ünlü scoutların da takibine girdi. Genç yıldız 1 kez Hırvat U21 Milli Takımı'nda forma giydi.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Vizinger'in Sloven ekibiyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor... 21 yaşındaki genç golcü 2 yıldır Celje'de oynuyor. 'ın etmek istediği , bu sezon Slovenya Ligi'nde 24 maçta 18 gol attı. Celje'li oyuncu krallıkta ilk sırada.

  1. 08.04.2020
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