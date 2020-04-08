Galatasaray'a yedek golcü adayı: Dario Vizinger

Bu sezon müthiş bir performans ortaya koyan Sloven Ligi takımı Celje'nin golcüsü Vizinger, Fatih Terim ve kurmaylarının dikkatini çekti. Takvim'de yer alan habere göre sarı-kırmızılı yönetim de oyuncuyu almak için harekete geçti.

Celje'de yıldızlaşan Vizinger 26 maçta 18 gol atarak ünlü scoutların da takibine girdi. Genç yıldız 1 kez Hırvat U21 Milli Takımı'nda forma giydi.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Vizinger'in Sloven ekibiyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor... 21 yaşındaki genç golcü 2 yıldır Celje'de oynuyor. Galatasaray'ın transfer etmek istediği Dario Vizinger, bu sezon Slovenya Ligi'nde 24 maçta 18 gol attı. Celje'li oyuncu krallıkta ilk sırada.