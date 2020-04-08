Galatasaray transfer piyasasını sallayacak! Dev star geliyor
Katar takımlarının Falcao’nun peşine düşmesinin ardından sarı kırmızılılar, Brezilyalı yıldızı gündemine aldı. Çin’de devam etmek istemeyen Hulk’un, kazandığı rakamın çok altında bir ücrete gelmeye hazır olduğu bildirildi. İşte detaylar...
Galatasaray yönetimi, Radamel Falcao'nun takımdan ayrılması durumunda o kalibrede bir forvet oyuncusu getirmek için kolları sıvadı. Xavi'nin çalıştırdığı Katar'dan Al Sadd takımı Kolombiyalı yıldızı, götürmekte kararlı görünürken menajerlerle yapılan görüşmelerde; Galatasaray'ın önüne taraftarları sevindirecek bir isim geldi: HULK. Formasını giydiği Shanghai ile sözleşmesi aralık ayında sona erecek sambacının bir daha Çin'e dönmek istemediği için Avrupa'da takım aradığı bilgisi yönetimle paylaşıldı.
KAZAN KAZAN TAKTİĞİ
33 yaşındaki Hulk'un Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir takımdan teklif gelirse Çin'de kazandığı rakamın çok çok altında bir rakama imza atmak istediği belirtildi. Galatasaray yönetiminin, bonuslarla birlikte 7 milyon euro kazanan Falcao'dan daha düşük bir maliyetle Hulk'u getirme durumu ortaya çıkarsa bu fırsatı kaçırmak istemediği ifade edildi. Galatasaray yönetimi, yaşanan kriz döneminde Falcao'yu 10 milyon euro'ya satıp Hulk gibi bir yıldızla kadrosunu güçlendirerek iki kez kazanmanın hesaplarını yapıyor.
KOLEKSİYONCU
Kariyeri başarılarla dolu Hulk, Porto, Zenit ve Shanghai ile şampiyonluk ve gol krallıkları yaşadı. Ayrıca Brezilya ile 2013'te FIFA Konfederasyon Kupası'nı kazandı. 2011, 2012 ve 2015'te ise yılın futbolcusu seçildi.
DUYGULAR KARIŞIK
Falcao'nun Katar'a gitme ihtimali sarı-kırmızılı taraftarları üzerken, Hulk'un gelme ihtimali de bir o kadar sevindirecek gibi görünüyor.
- 8.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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