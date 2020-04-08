Flaş iddia! Radamel Falcao transfere 'evet' dedi
Kolombiya'da gündem Falcao'nun Katar'a transferi… Kolombiya'da Canal RCN'de yayımlanan bir iddia ise oldukça dikkat çekici... Xavi'nin golcü oyuncuyla çalışmayı çok istediğini belirten Kanal, "Xavi, Al Sadd'ı Falcao'nun bonservisine 10 milyon euro ödenmesi konusunda ikna etti. İşte tüm detaylar...
Kolombiya'da gündem Falcao'nun Katar'a transferi… Kolombiya'da Canal RCN'de yayımlanan bir iddia ise oldukça dikkat çekici... Xavi'nin golcü oyuncuyla çalışmayı çok istediğini belirten Kanal, "Xavi, Al Sadd'ı Falcao'nun bonservisine 10 milyon euro ödenmesi konusunda ikna etti. Falcao da Xavi'ye, Katar'da 'evet' dedi" ifadesini kullandı. Şimdi sıranın Galatasaray'da olduğu vurgulandı.
17 MİLYON CEPTE!
Falcao, bonuslarla birlikte Galatasaray'dan yıllık 7 milyon euro kazanıyor. Al Sadd'a gitmesi halinde bonservis bedeliyle birlikte 17 milyon euro kulübün kasasında kalacak. Bu paranın bir kısmı anlaşma sağlanırsa Hulk için kullanılacak.
- 8.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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