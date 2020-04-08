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08 Nisan 2020, Çarşamba
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Flaş iddia! Radamel transfere 'evet' dedi

Flaş iddia! Radamel Falcao transfere 'evet' dedi

'da gündem 'nun 'a transferi… Kolombiya'da Canal 'de yayımlanan bir iddia ise oldukça dikkat çekici... 'nin golcü oyuncuyla çalışmayı çok istediğini belirten Kanal, "Xavi, 'ı Falcao'nun bonservisine 10 milyon euro ödenmesi konusunda ikna etti. İşte tüm detaylar...

'da gündem 'nun 'a transferi… Kolombiya'da Canal 'de yayımlanan bir iddia ise oldukça dikkat çekici... 'nin golcü oyuncuyla çalışmayı çok istediğini belirten Kanal, "Xavi, 'ı Falcao'nun bonservisine 10 milyon euro ödenmesi konusunda ikna etti. Falcao da Xavi'ye, Katar'da 'evet' dedi" ifadesini kullandı. Şimdi sıranın 'da olduğu vurgulandı.

17 MİLYON CEPTE!
Falcao, bonuslarla birlikte Galatasaray'dan yıllık 7 milyon euro kazanıyor. Al Sadd'a gitmesi halinde bonservis bedeliyle birlikte 17 milyon euro kulübün kasasında kalacak. Bu paranın bir kısmı anlaşma sağlanırsa Hulk için kullanılacak.

  1. 8.4.2020
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