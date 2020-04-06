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06 Nisan 2020, Pazartesi
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Haberler Galatasaray Cimbom'a Falcao'dan sonra bir Kolombiyalı daha!

için flaş iddiası!

Galatasaray için flaş Johan Mojica iddiası!

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek tekrar Şampiyonlar Ligi arenasında boy göstermek isteyen gelecek sezon için çalışmalarını da sürdürüyor. için birçok isim üzerinde karar kılan sarı-kırmızılılarla ilgili bir iddia da 'dan geldi. Eldeportivo'nun haberine göre Cimbom, Kolombiyalı sol bek 'yı transfer listesine aldı.

Ligin ikinci yarısındaki gösterdiği performansla şampiyonluk yarışında "Bende varım" diyen , corona virüsü nedeniyle lige verilen arada çalışmalarına devam ediyor.

'den birçok ismi listesine alan sarı-kırmızılılar yabancı transsferi içinde girişimlerine devam ediyor.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Galatasaray'ın transfer listedinde olduğu iddia edilen Kolombiyalı yıldız için bir iddia daha ortaya atıldı.


AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

Eldeportivo'nun haberine göre Cimbom, Falcao'nun vatandaşı olan 27 yaşındaki sol bek için transfer çalışmalarına başladı.

'nın Girona takımında forma giyen futbolcunun, takımının 'ya çıkma olasılığının düşük olmasından dolayı takımdan ayrılmaya sıcak baktığı iddia edildi.

Johan Mojica'nın Girona ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.


  1. 06.04.2020
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