Galatasaray için flaş Johan Mojica iddiası!
Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek tekrar Şampiyonlar Ligi arenasında boy göstermek isteyen Galatasaray gelecek sezon için çalışmalarını da sürdürüyor. Transfer için birçok isim üzerinde karar kılan sarı-kırmızılılarla ilgili bir iddia da Kolombiya'dan geldi. Eldeportivo'nun haberine göre Cimbom, Kolombiyalı sol bek Johan Mojica'yı transfer listesine aldı.
Ligin ikinci yarısındaki gösterdiği performansla şampiyonluk yarışında "Bende varım" diyen Galatasaray, corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam ediyor.
Süper Lig'den birçok ismi listesine alan sarı-kırmızılılar yabancı transsferi içinde girişimlerine devam ediyor.
Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Galatasaray'ın transfer listedinde olduğu iddia edilen Kolombiyalı yıldız Johan Mojica için bir iddia daha ortaya atıldı.
AYRILMAYA SICAK BAKIYOR
Eldeportivo'nun haberine göre Cimbom, Falcao'nun vatandaşı olan 27 yaşındaki sol bek için transfer çalışmalarına başladı.
İspanya'nın Girona takımında forma giyen futbolcunun, takımının La Liga'ya çıkma olasılığının düşük olmasından dolayı takımdan ayrılmaya sıcak baktığı iddia edildi.
Johan Mojica'nın Girona ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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