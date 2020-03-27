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27 Mart 2020, Cuma
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Haberler Galatasaray Taraftarın göz bebeği Cimbom'a geri dönüyor!

'a geri dönüyor!

Bruma Galatasaray'a geri dönüyor!

'nin gözden çıkardığı 'ya yolu göründü. Öncelikle ile yola devam etmek isteyen , Monaco’nun şimdiye kadar olumlu sinyal vermemesi üzerine Portekizli yıldıza yöneldi.

'ın koronavirüs salgınının kulübü tehdit ettiği bu ortamda birinci önceliği futbol değil, hiç değil... Ancak buna rağmen kulübün profesyonelleri işlerini evlerinden de olsa yapmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların, Lepizig'e 15 milyon euro'ya sattığı ve oradan da 'ye transfer olan Armindo 'nın durumu, teknik direktör 'in bilgisi dahilinde kulüp profesyonelleri arasında masaya yatırıldı. PSV'nin büyük hayal kırıklığı olarak gördüğü Bruma'yı elden çıkarmaya hazırlandığı gelen haberler arasında.

SATMAYI DÜŞÜNÜYOR

Cimbom, öncelikle 'yu yeniden kiralamak isterken bu durum şu aşamada zor görünüyor. Zira Monaco, Nijeryalı futbolcuyu bonservisiyle satmayı düşünüyor ve bu nedenle kiralama formülüne sıcak bakmıyor. Bu nedenle 18 yaşındayken Galatasaray'a katılan ve gelişimi yakından takip edilen Bruma yeniden gündeme girdi. Sarı- kırmızılı profesyonellerin, oyuncu ve menajeri nezdinde girişimlere başladığı, Onyekuru'nun durumunun netleşmesinin ardından görüşmelerin resmiyete döküleceği öğrenildi.

AYNI PARAYA GİTTİ

Galatasaray'ın 15 milyon euro'ya Leipzig'e sattığı Bruma, 1 Temmuz 2019 tarihinde aynı fiyatla PSV'ye dahil oldu. 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

YETMEDİ

ekibinde bu sezon 18 maçta görev yaptı ve 3 gol, 3 asistlik bir katkıda bulundu. Büyük umutlarla PSV'ye transfer olan Portekizli futbolcunun bu performansı yeterli bulunmadı.

  1. 27.3.2020
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