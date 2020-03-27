Bruma Galatasaray'a geri dönüyor!
PSV'nin gözden çıkardığı Bruma'ya İstanbul yolu göründü. Öncelikle Henry Onyekuru ile yola devam etmek isteyen Galatasaray, Monaco’nun şimdiye kadar olumlu sinyal vermemesi üzerine Portekizli yıldıza yöneldi.
Galatasaray'ın koronavirüs salgınının kulübü tehdit ettiği bu ortamda birinci önceliği futbol değil, transfer hiç değil... Ancak buna rağmen kulübün profesyonelleri işlerini evlerinden de olsa yapmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların, Lepizig'e 15 milyon euro'ya sattığı ve oradan da PSV'ye transfer olan Armindo Bruma'nın durumu, teknik direktör Fatih Terim'in bilgisi dahilinde kulüp profesyonelleri arasında masaya yatırıldı. PSV'nin büyük hayal kırıklığı olarak gördüğü Bruma'yı elden çıkarmaya hazırlandığı gelen haberler arasında.
SATMAYI DÜŞÜNÜYOR
Cimbom, öncelikle Henry Onyekuru'yu yeniden kiralamak isterken bu durum şu aşamada zor görünüyor. Zira Monaco, Nijeryalı futbolcuyu bonservisiyle satmayı düşünüyor ve bu nedenle kiralama formülüne sıcak bakmıyor. Bu nedenle 18 yaşındayken Galatasaray'a katılan ve gelişimi yakından takip edilen Bruma yeniden gündeme girdi. Sarı- kırmızılı profesyonellerin, oyuncu ve menajeri nezdinde girişimlere başladığı, Onyekuru'nun durumunun netleşmesinin ardından görüşmelerin resmiyete döküleceği öğrenildi.
AYNI PARAYA GİTTİ
Galatasaray'ın 15 milyon euro'ya Leipzig'e sattığı Bruma, 1 Temmuz 2019 tarihinde aynı fiyatla PSV'ye dahil oldu. 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
YETMEDİ
Hollanda ekibinde bu sezon 18 maçta görev yaptı ve 3 gol, 3 asistlik bir katkıda bulundu. Büyük umutlarla PSV'ye transfer olan Portekizli futbolcunun bu performansı yeterli bulunmadı.
- 27.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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