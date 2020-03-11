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11 Mart 2020, Çarşamba
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Görüşmeler sürüyor! 'a yıldız sol bek

Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek

Yaz dönemi için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan 'ın, Paris Sain-Germain'de gözden çıkarılan yıldız sol bek Laywin Kurzawa için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

Gelecek sezon ile ilgili çalışmalarına başlayan 'la ilgili 'dan sürpriz bir iddia geldi. Paris Saint-Germain yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ile devam etmeme kararı aldı.

Bu gelişmenin ardından Fransız sol bek bir anda ilgi odağı olurken menajeriyle görüşen takımlardan birisinin de Galatasaray olduğu ileri sürüldü. 27 yaşındaki Layvin Kurzawa için ve 'den bazı takımların da devrede olduğu, görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

14 KARŞILAŞMAYA ÇIKTI

Galatasaray'ın transferi için nabız yokladığı Kurzawa bu sezon 14 maçta forma giydi, 1 gol, 1 asistlik katkı yapabildi.

  1. 11.3.2020
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