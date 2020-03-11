Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Yaz transfer dönemi için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'ın, Paris Sain-Germain'de gözden çıkarılan yıldız sol bek Laywin Kurzawa için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.
Gelecek sezon ile ilgili transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'la ilgili Fransa'dan sürpriz bir iddia geldi. Paris Saint-Germain yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Layvin Kurzawa ile devam etmeme kararı aldı.
Bu gelişmenin ardından Fransız sol bek bir anda ilgi odağı olurken menajeriyle görüşen takımlardan birisinin de Galatasaray olduğu ileri sürüldü. 27 yaşındaki Layvin Kurzawa için İtalya ve İngiltere'den bazı takımların da devrede olduğu, görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
14 KARŞILAŞMAYA ÇIKTI
Galatasaray'ın transferi için nabız yokladığı Kurzawa bu sezon 14 maçta forma giydi, 1 gol, 1 asistlik katkı yapabildi.
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Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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