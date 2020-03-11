Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek

Gelecek sezon ile ilgili transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'la ilgili Fransa'dan sürpriz bir iddia geldi. Paris Saint-Germain yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Layvin Kurzawa ile devam etmeme kararı aldı.

Bu gelişmenin ardından Fransız sol bek bir anda ilgi odağı olurken menajeriyle görüşen takımlardan birisinin de Galatasaray olduğu ileri sürüldü. 27 yaşındaki Layvin Kurzawa için İtalya ve İngiltere'den bazı takımların da devrede olduğu, görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

14 KARŞILAŞMAYA ÇIKTI

Galatasaray'ın transferi için nabız yokladığı Kurzawa bu sezon 14 maçta forma giydi, 1 gol, 1 asistlik katkı yapabildi.