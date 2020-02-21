Hakemlere saldıramaz!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Küresel İlkeler Sözleşmesi imza töreni sonrasında F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına yanıt verdi. Basın mensuplarının sorusu üzerine Koç'un basın toplantısının tamamını izlediğini ifade eden Cengiz, "İki saatlik konuşmada; 'Ne yaparım, ederim; topluma mağdur olduğumu gösterip hakemi, Federasyonu etkileyerek o maçı alırım' şeklinde bir algı hissettim. Bir maçı kazanmak için kurumları zan altında bırakarak ne elde edebilirsiniz? Ben, o hakemin bizim lehimize ufacık bir hata bile yapılmasını asla istemem. Böyle bir zafer bizden uzak dursun" dedi.

"ÇEVRESİNDEKİLER YANILTMIŞ"

Hakemlerin adil ve cesaretli olması gerektiğini ifade eden Cengiz şöyle devam etti: "Geçen sene Galatasaray'a karşı yazılan bildirinin editörü de bugün hakemlerden şikayet ediyor. 'Ligimizde hakemler hata yapacaktır, hatalar hep olacaktır da çünkü hakemlerde insandır' söylemi vardı. Bu söyleme sonuna kadar katılıyorum ama bunları yazdıktan sonra hakemlere saldıramazsınız!" Koç'un Cuma günü en çok maçı kendilerinin yaptığı iddiasıyla ilgili ise, Fenerbahçe 3, Galatasaray 6 maç oynamış. Sanırım kendisini çevresindeki insanlar yanıltmış ya da yanlış bilgi vermiş" diye konuştu.

FETİH SURESİ'NDEN MESAJ

Başkan Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'yi deplasmanda 20 yılı aşkın süredir yenememelerinin sorulması üzerine, Fetih Suresi'nin ilk ayetini okudu. Cengiz, "Kime nasip olur bilmiyorum ama 'İnna fetahna leke fethan mübina.' diye bir şey var. Saygı duymak gerekir. 20 yıl oldu. Müthiş bir şey. Tebrik etmek gerek ama bu hegemonya kırılacak. O gün pazar günü mü? İnşallah pazar günü" şeklinde görüş belirtti. Cengiz'in okuduğu ayet, "Biz size apaçık bir fetih ihsan ettik" anlamına geliyor.

"ALTIN TAHT VERSENİZ NE OLUR!"

Mustafa Cengiz, Kadıköy'de kendilerine özel bir karşılama beklemediğini söyledi. Başkan, "Biz herhangi bir karşılanma beklemiyoruz. Önemli olan benim taraftarlarımın nasıl karşılandığı. Bizim taraftarlarımızın olduğu bölgeye volümlü hoparlör verirseniz, beni altın taht ile karşılasanız ne olacak" dedi.

"DÜŞMAN DEĞİLİZ"

Cengiz: Savaşa gitmiyoruz. Bu bir güzellik. Fark da atabiliriz, yiyebiliriz de. Bunu gerginliğe, düşmanlığa sevk etmeyelim. Kimse bizim düşmanımız değil.

CENGİZ'DEN SATIRBAŞLARI:

ÖZBEK İLE ANLAŞTIK: Sayın Dursun Özbek ile bir sözleşme yaptık. Dursun Özbek, elindeki rehinli yüzde 5'e yakın hisse senedini Borsa'da satma hakkı var. Onu kullanıyor. Bizim de nakde ihtiyacımız var. Biz de yüzde 2 dolayında satış yaptık.

DİAGNE ARTIK İDMANA ÇIKIYOR:

Belçika Kulübü'ne sert bir uyarı da bulunduk. Club Brugge, düzenli olarak Mbaye Diagne'yi yeniden antrenmanlarına aldı, aramızdaki maddi durumu da hallettik. Club Brugge Başkanı ve kulübüne çok teşekkür ediyorum.

KADIN FUTBOL: Branş açmak çok kolay ama onu sürdürmek daha önemli. Şu an biz mali durumu dengelemek zorundayız. Kadın futbolunu açmaya düşünüyoruz. Galatasaray'a ve kadına yakışır şekilde yapacağız.