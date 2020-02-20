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20 Şubat 2020, Perşembe
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Simülasyon programı ‘’ dedi

Simülasyon programı ‘Galatasaray’ dedi

, derbiyi önce sanal ortamda oynadı ve teknik adamlar için üretilen simülasyon programında çıkan sonuçlarla keyiflendi. Program, galibiyet oranını 'Yüzde 68 ' olarak verdi.

Terim bu sonucu oyuncularıyla paylaşırken, teknik ve taktik olarak herhangi bir eksikleri olmadığını mental olarak da derbiye hazır olmaları durumunda kazanacaklarını anlattı.

DERBiLERDE BERABERLiK
ve Ersun Yanal kariyerlerinde üç kez derbide karşı karşıya geldi. Üç maç da berabere biterken sadece , 0-0 biten Süper Kupa maçının uzatma dakikalarında bulduğu golle kupayı göğüsleyen taraf oldu.

  1. 20.2.2020
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