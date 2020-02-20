Simülasyon programı ‘Galatasaray’ dedi

Terim bu sonucu oyuncularıyla paylaşırken, teknik ve taktik olarak herhangi bir eksikleri olmadığını mental olarak da derbiye hazır olmaları durumunda kazanacaklarını anlattı.

DERBiLERDE BERABERLiK

Fatih Terim ve Ersun Yanal kariyerlerinde üç kez derbide karşı karşıya geldi. Üç maç da berabere biterken sadece Galatasaray, 0-0 biten Süper Kupa maçının uzatma dakikalarında bulduğu golle kupayı göğüsleyen taraf oldu.