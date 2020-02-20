Simülasyon programı ‘Galatasaray’ dedi
Fatih Terim, derbiyi önce sanal ortamda oynadı ve teknik adamlar için üretilen simülasyon programında çıkan sonuçlarla keyiflendi. Program, galibiyet oranını 'Yüzde 68 Galatasaray' olarak verdi.
Terim bu sonucu oyuncularıyla paylaşırken, teknik ve taktik olarak herhangi bir eksikleri olmadığını mental olarak da derbiye hazır olmaları durumunda kazanacaklarını anlattı.
DERBiLERDE BERABERLiK
Fatih Terim ve Ersun Yanal kariyerlerinde üç kez derbide karşı karşıya geldi. Üç maç da berabere biterken sadece Galatasaray, 0-0 biten Süper Kupa maçının uzatma dakikalarında bulduğu golle kupayı göğüsleyen taraf oldu.
- 20.2.2020
- Nevzat Dindar: Galatasaray Fenerbahçe'yi yenerse Ersun Yanal kovulur
- Ali Koç: Lehimize de hatalar yapıldı
- Ali Koç: Lehimize de hakem hataları oldu
- Canlı yayında flaş sözler! "Lemina Fenerbahçe derbisinde oynayabilir"
- Efsane geri dönüyor! Kale Arkası, Hıncal Uluç ve Erman Toroğlu ile A Spor'da başlıyor!
-
Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı
Toplam 2
Yorum
OSMAN DEMEDİ DEMEYİN HALİL FENER İ YAKACAK.
-
Faruk Süren'den Mustafa Cengiz'e olay sözler! "Eli sıkılacak adam değil"
Toplam 2
Yorum
HİÇ YAKIŞMADI ÇOK ÜZÜNTÜ VERİCİ BİZ GS LILAR İÇİN. SİMDİKİ BAŞKANIMIZ SN CENGİZ İ SEVİYORUZ AMMA EFSANE BAŞKANI DA SEVİYORUZ.. YAKIŞMADI GS LILARA
-
Faruk Süren'den Mustafa Cengiz'e olay sözler! "Eli sıkılacak adam değil"
Toplam 2
Yorum
ayıp Galatasaray terbiyesi görgüsü nerede kaldı? Yaşına yakışıyormu sayın başkan?
Simülasyon programı ‘Galatasaray’ dedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.