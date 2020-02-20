Galatasaray'ın imha timi
Sarı-kırmızılılarda sezonun ikinci yarısına Türk futbolcuları damga vurdu. Galatasaray’ı ikinci yarıda uçuran Adem Büyük, Ömer ve Emre Akbaba derbide de Fatih Terim’in silahları olacak.
Son iki sezonda "Yabancı sayısı çok fazla" denilerek hedef tahtasına oturtulan sarı-kırmızılılar, ikinci yarının başlamasıyla birlikte yerli oyunculara dönüş yaptı. Sakatlığını atlattıktan sonra ilk 11'in değişmezi olan Emre Akbaba çıktığı 6 maçta 4 gol üretti. Ayrıca Malatya ile oynanan son maçta da penaltı kazandırarak galibiyetin mimarlarından oldu.
GOL SERVİSİ ÖMER'DEN
İlk yarının parlayan ismi Ömer Bayram'ın çıkışı da devam ediyor. 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon 27 maçta 1 gol atarken, 11 asist yaparak asist krallığına oturdu. Adem Büyük ise 9 golle takımın en skorer ismi durumunda. Parmak ısırtan üçlü, derbide de Terim'in en büyük kozu olacak.
- 20.2.2020
- Nevzat Dindar: Galatasaray Fenerbahçe'yi yenerse Ersun Yanal kovulur
- Ali Koç: Lehimize de hatalar yapıldı
- Ali Koç: Lehimize de hakem hataları oldu
- Canlı yayında flaş sözler! "Lemina Fenerbahçe derbisinde oynayabilir"
- Efsane geri dönüyor! Kale Arkası, Hıncal Uluç ve Erman Toroğlu ile A Spor'da başlıyor!
-
Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı
Toplam 2
Yorum
OSMAN DEMEDİ DEMEYİN HALİL FENER İ YAKACAK.
-
Faruk Süren'den Mustafa Cengiz'e olay sözler! "Eli sıkılacak adam değil"
Toplam 2
Yorum
HİÇ YAKIŞMADI ÇOK ÜZÜNTÜ VERİCİ BİZ GS LILAR İÇİN. SİMDİKİ BAŞKANIMIZ SN CENGİZ İ SEVİYORUZ AMMA EFSANE BAŞKANI DA SEVİYORUZ.. YAKIŞMADI GS LILARA
-
Faruk Süren'den Mustafa Cengiz'e olay sözler! "Eli sıkılacak adam değil"
Toplam 2
Yorum
ayıp Galatasaray terbiyesi görgüsü nerede kaldı? Yaşına yakışıyormu sayın başkan?
Galatasaray'ın imha timi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.