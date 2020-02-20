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20 Şubat 2020, Perşembe
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'ın imha timi

Galatasaray'ın imha timi

Sarı-kırmızılılarda sezonun ikinci yarısına Türk futbolcuları damga vurdu. ’ı ikinci yarıda uçuran , Ömer ve Akbaba derbide de ’in silahları olacak.

Son iki sezonda "Yabancı sayısı çok fazla" denilerek hedef tahtasına oturtulan sarı-kırmızılılar, ikinci yarının başlamasıyla birlikte yerli oyunculara dönüş yaptı. Sakatlığını atlattıktan sonra ilk 11'in değişmezi olan Akbaba çıktığı 6 maçta 4 gol üretti. Ayrıca ile oynanan son maçta da penaltı kazandırarak galibiyetin mimarlarından oldu.

GOL SERVİSİ ÖMER'DEN
İlk yarının parlayan ismi 'ın çıkışı da devam ediyor. 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon 27 maçta 1 gol atarken, 11 asist yaparak asist krallığına oturdu. ise 9 golle takımın en skorer ismi durumunda. Parmak ısırtan üçlü, derbide de Terim'in en büyük kozu olacak.

  1. 20.2.2020
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